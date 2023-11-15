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2 çocuk annesi Derya Yıldırım sosyal medyada tanıştığı kendisinden 7 yaş küçük Berkan ile kaçtı!

GİRİŞ TARİHİ: 15.11.2023, 17:10 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.11.2023, 10:25
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2 çocuk annesi Derya Yıldırım sosyal medyada tanıştığı kendisinden 7 yaş küçük Berkan ile kaçtı!

15 Yıllık evli ve iki çocuk annesi Derya Yıldırım, Eskişehir Odunpazarı'ndan kayboldu.

2 çocuk annesi Derya Yıldırım sosyal medyada tanıştığı kendisinden 7 yaş küçük Berkan ile kaçtı!

Derya Yıldırım'ın kaybolmadan önce iki altın bilezik, yüzük, küpe ve 50 Bin TL'ye yakın parayı kaçmış olabileceği ifade edildi.

2 çocuk annesi Derya Yıldırım sosyal medyada tanıştığı kendisinden 7 yaş küçük Berkan ile kaçtı!

Canlı yayında Derya Yıldırım'ın annesi, kızının İlhan adındaki biri tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

2 çocuk annesi Derya Yıldırım sosyal medyada tanıştığı kendisinden 7 yaş küçük Berkan ile kaçtı!

Müge Anlı yayın sırasında Derya ile ilgili mesajlar aldığını söyledi. "Berkan isimli birinin yanında olduğunu söyleyen bir izleyicimizden mesaj geldi"

2 çocuk annesi Derya Yıldırım sosyal medyada tanıştığı kendisinden 7 yaş küçük Berkan ile kaçtı!

Canlı yayına Derya Yıldırım'ın eşi Engin Bey bağlandı ve eşinin kendisini aldattığını iddia etti.

2 çocuk annesi Derya Yıldırım sosyal medyada tanıştığı kendisinden 7 yaş küçük Berkan ile kaçtı!

Yayına Derya Yıldırım'ın sevgilisi olduğunu iddia eden İlhan Bey bağlanarak "İnternetten yazışıyorduk. Sevgiliydik Derya ile" ifadelerini kullandı.

2 çocuk annesi Derya Yıldırım sosyal medyada tanıştığı kendisinden 7 yaş küçük Berkan ile kaçtı!

Yayına Berkan isimli bir izleyici bağlandı. 24 yaşındaki Berkan, 31 yaşındaki Derya için "Derya benim yanımda" dedi.

2 çocuk annesi Derya Yıldırım sosyal medyada tanıştığı kendisinden 7 yaş küçük Berkan ile kaçtı!

Müge Anlı: "Yanınızdaki kadın 31 yaşında iki çocuk annesi; farkında mısınız?"

2 çocuk annesi Derya Yıldırım sosyal medyada tanıştığı kendisinden 7 yaş küçük Berkan ile kaçtı!

Müge Anlı, Derya'nın yanında olup olmadığını sordu.

2 çocuk annesi Derya Yıldırım sosyal medyada tanıştığı kendisinden 7 yaş küçük Berkan ile kaçtı!

Berkan isimli izleyici çobanlık yaptığını, Derya'nın da şu an evde olduğunu, eve gidince görüştürebileceğini dile getirdi. Derya Yıldırım ailesine çocuklarının yanına dönecek mi?

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