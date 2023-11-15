2 çocuk annesi Derya Yıldırım sosyal medyada tanıştığı kendisinden 7 yaş küçük Berkan ile kaçtı!

Derya Yıldırım'ın kaybolmadan önce iki altın bilezik, yüzük, küpe ve 50 Bin TL'ye yakın parayı kaçmış olabileceği ifade edildi.
Canlı yayında Derya Yıldırım'ın annesi, kızının İlhan adındaki biri tarafından tehdit edildiğini iddia etti.
Müge Anlı yayın sırasında Derya ile ilgili mesajlar aldığını söyledi. "Berkan isimli birinin yanında olduğunu söyleyen bir izleyicimizden mesaj geldi"
Yayına Derya Yıldırım'ın sevgilisi olduğunu iddia eden İlhan Bey bağlanarak "İnternetten yazışıyorduk. Sevgiliydik Derya ile" ifadelerini kullandı.
Yayına Berkan isimli bir izleyici bağlandı. 24 yaşındaki Berkan, 31 yaşındaki Derya için "Derya benim yanımda" dedi.