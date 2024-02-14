canli-yayin
CANLI YAYIN
Mutfak Bahane
9

BİLDİRİMLER

  • atv Gün Ortası

    atv Gün Ortası

    YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
  • Ben Bu Cihana Sığmazam

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber

    atv Ana Haber

    YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da

    Esra Erol'da

    YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

2 yaşındaki bebek yasak ilişkinin kurbanı mı oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 14.02.2024, 15:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.02.2024, 15:46
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
2 yaşındaki bebek yasak ilişkinin kurbanı mı oldu?

2004 yılında 2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğdu'nun ailesi kızlarını aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Gamze'nin kayboluşu üzerine ortaya çıkan hikaye, aile içinde yaşanan olayları gün yüzüne çıkardı. Gamze'nin babası Ömer Gündoğdu, kardeşinin eşinin yasak aşkının bu trajediye yol açmış olabileceğinden şüphelenirken, programda ortaya çıkan gizemli ilişkiler ve suçlamalar herkesin dikkatini çekti. İşte Gamze Gündoğdu'nun kayboluşundaki detaylar...

2 yaşındaki bebek yasak ilişkinin kurbanı mı oldu?

Ömer ve Yasemin Gündoğdu çifti 19 yıl önce kaybolan 2 yaşındaki kızları Gamze'yi bulmak için Müge Anlı'da yardım istedi.

2 yaşındaki bebek yasak ilişkinin kurbanı mı oldu?

Ömer Gündoğdu programda şüphelerinden bahsederken, abisi Muharrem'in eşi Gülbane'nin kızının kaybıyla bir ilgisi olabileceğini iddia etti.

2 yaşındaki bebek yasak ilişkinin kurbanı mı oldu?

Gamze'nin babası Ömer Gündoğdu, abisi Muharrem'in eşi Gülbane'nin Mecit Yıldırım ile yasak aşk yaşadığını ifade ederek, "O dönem abimle Giresun- Trabzon yüksek gerilim hattında bir işte çalışırken, Gülbane, Mecit'in evini bastığını söyleyerek abimi aradı bunun üzerine biz yaşadığımız yere geri döndük. Döndüğümüzde herkes Mecit ve Gülbane'nin yasak aşkını konuşuyordu. Daha sonra Mecit beni aradı, Mecit'e ağır sözler söyledim. Olaydan iki gün sonra kızım kayıplara karıştı" dedi.

2 yaşındaki bebek yasak ilişkinin kurbanı mı oldu?

Ömer Gündoğdu kardeşinin eşi Gülbane'nin yasak aşkı Mecit yüzünden çocuğunun kaçırıldığından şüphelenirken, yayına bağlanan Gülbane Hanım, ''Bahsedilen kişiyle ilişkim yoktu beni tehdit ederdi, ondan şüpheleniyorum'' diyerek kendisini savundu.

2 yaşındaki bebek yasak ilişkinin kurbanı mı oldu?

Taraflar karşılıklı olarak birbirini suçlarken Gülbane'nin Ömer Bey'in eşi hakkında ortaya attığı iddialar ise olayı daha çok karıştırdı.

2 yaşındaki bebek yasak ilişkinin kurbanı mı oldu?

Mecit ile nasıl tanıştığını söylemek istemeyen Gülbane, "Yasemin'in başka birisi ile ilişkisi vardı. Çocuk o yüzden kaçırıldı" şeklinde konuştu.

2 yaşındaki bebek yasak ilişkinin kurbanı mı oldu?

Üstüne atılan iddiaları yalanlayan Yasemin Gündoğdu, Gülbane'nin söylediklerine iftira dedi.

2 yaşındaki bebek yasak ilişkinin kurbanı mı oldu?

Ömer Gündoğdu, olaya şahit olan o zaman 10 yaşında olan çobanlık yapan Anıl adlı kişinin Gamze'yi torbaya koyduklarını gördüğünü ifade ederek, "Anıl'ı bildiklerini söylemesi için polise götürdüm ama polise gittiğimizde Mecit'in tehditlerinden korkarak doğru ifade vermedi" dedi.

2 yaşındaki bebek yasak ilişkinin kurbanı mı oldu?

Mecit Yıldırım'ın kızı yayına bağlanarak, Gamze Gündoğdu'nun kaybından Gülbane'yi sorumlu tuttu.

DİĞER GALERİLER

ARAMA

CANLI YAYIN