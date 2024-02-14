2 yaşındaki bebek yasak ilişkinin kurbanı mı oldu?

2004 yılında 2 yaşındayken kaybolan Gamze Gündoğdu'nun ailesi kızlarını aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Gamze'nin kayboluşu üzerine ortaya çıkan hikaye, aile içinde yaşanan olayları gün yüzüne çıkardı. Gamze'nin babası Ömer Gündoğdu, kardeşinin eşinin yasak aşkının bu trajediye yol açmış olabileceğinden şüphelenirken, programda ortaya çıkan gizemli ilişkiler ve suçlamalar herkesin dikkatini çekti. İşte Gamze Gündoğdu'nun kayboluşundaki detaylar...
Ömer ve Yasemin Gündoğdu çifti 19 yıl önce kaybolan 2 yaşındaki kızları Gamze'yi bulmak için Müge Anlı'da yardım istedi.
Ömer Gündoğdu programda şüphelerinden bahsederken, abisi Muharrem'in eşi Gülbane'nin kızının kaybıyla bir ilgisi olabileceğini iddia etti.
Gamze'nin babası Ömer Gündoğdu, abisi Muharrem'in eşi Gülbane'nin Mecit Yıldırım ile yasak aşk yaşadığını ifade ederek, "O dönem abimle Giresun- Trabzon yüksek gerilim hattında bir işte çalışırken, Gülbane, Mecit'in evini bastığını söyleyerek abimi aradı bunun üzerine biz yaşadığımız yere geri döndük. Döndüğümüzde herkes Mecit ve Gülbane'nin yasak aşkını konuşuyordu. Daha sonra Mecit beni aradı, Mecit'e ağır sözler söyledim. Olaydan iki gün sonra kızım kayıplara karıştı" dedi.
Ömer Gündoğdu kardeşinin eşi Gülbane'nin yasak aşkı Mecit yüzünden çocuğunun kaçırıldığından şüphelenirken, yayına bağlanan Gülbane Hanım, ''Bahsedilen kişiyle ilişkim yoktu beni tehdit ederdi, ondan şüpheleniyorum'' diyerek kendisini savundu.
Taraflar karşılıklı olarak birbirini suçlarken Gülbane'nin Ömer Bey'in eşi hakkında ortaya attığı iddialar ise olayı daha çok karıştırdı.
Mecit ile nasıl tanıştığını söylemek istemeyen Gülbane, "Yasemin'in başka birisi ile ilişkisi vardı. Çocuk o yüzden kaçırıldı" şeklinde konuştu.
Ömer Gündoğdu, olaya şahit olan o zaman 10 yaşında olan çobanlık yapan Anıl adlı kişinin Gamze'yi torbaya koyduklarını gördüğünü ifade ederek, "Anıl'ı bildiklerini söylemesi için polise götürdüm ama polise gittiğimizde Mecit'in tehditlerinden korkarak doğru ifade vermedi" dedi.