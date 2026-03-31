20 milyon TL için alıkonuldu iddiası...

11 yıllık eşi kaza geçirdi… Hayatları tümüyle değişti… Kocasının 20 milyon Türk Lirası için kendisinden kaçırıldığı iddiası… Gülden Topçuoğlu iki aydır göremediği 11 yıllık eşi Şah İsmail Topçuoğlu'num ailesi tarafından alıkonulduğunu iddia ediyor.
Şahismail Bey'in kardeşleri canlı yayına bağlandı. Ağabeyinin sağlık durumunun iyiye gittiğini, Gülden Hanım'ı görmek istemediğini söyledi. Bahsedilen 20 milyon TL tazminatı almadıklarını da ekledi.
31 Mart Salı günü yayınlanan programda, Ordu'dan gelen bir aile içi kriz iddiası gündeme damga vurdu. Gülden Topçuoğlu'nun ortaya attığı ciddi suçlamalar, canlı yayında tarafların yüzleşmesiyle ele alındı.
Şah İsmail Topçuoğlu, eşinden boşanmak istediğini dile getirerek, "Eski konuları açmayalım" ifadelerini kullandı ve iddialara doğrudan yanıt vermekten kaçındı. Kayınpeder ise gelini Gülden Topçuoğlu'nu sert sözlerle eleştirerek, ailesini kamuoyu önünde zor durumda bıraktığını ve oğlunun hayatını olumsuz etkilediğini savundu.