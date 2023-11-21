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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

21 gündür kayıp olan Fırat hayatta mı? İşte cevabı...

GİRİŞ TARİHİ: 21.11.2023, 11:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.11.2023, 11:10
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21 gündür kayıp olan Fırat hayatta mı? İşte cevabı...

Muazzez Dursun gözyaşları içinde oğlu Fırat Dursun'u aramak için Müge Anlı stüdyosuna geldi.

21 gündür kayıp olan Fırat hayatta mı? İşte cevabı...

Esenyurt'da yaşayan 26 Ekim günü babasını mahalledeki çay ocağına bıraktıktan sonra ortadan kayboldu.

21 gündür kayıp olan Fırat hayatta mı? İşte cevabı...

Telefonu dışında yanına hiçbir eşyasını almayan Fırat Dursun'un birkaç kez daha evden kaybolduğu ortaya çıktı.

21 gündür kayıp olan Fırat hayatta mı? İşte cevabı...

İlk kez bu kadar uzun süre kendisinden haber alamadıklarını söyleyen aile, yıllar önce Fırat'ın yasaklı madde kullandığını söyledi.

21 gündür kayıp olan Fırat hayatta mı? İşte cevabı...

Arkadaş kurbanı olduğunu söyleyen anne "5 yıldır kullanmıyordu, benimle birlikte apartman görevlisi olarak çalışıyordu" dedi.

21 gündür kayıp olan Fırat hayatta mı? İşte cevabı...

Kısa sürede Fırat Dursun'dan haber geldi.

21 gündür kayıp olan Fırat hayatta mı? İşte cevabı...

Yayına bağlanan Hasan Bey, Fırat ile 2 gün önce konuştuğunu kendisinin hayatta olduğunu ifade etti. Kendisine Malatya'da olduğunu, sözleneceği için para istediğini söyledi.

21 gündür kayıp olan Fırat hayatta mı? İşte cevabı...

Bir diğer telefondaki kişi ise, minibüs şoförü olduğunu, Gökhan'ın da yanına birkaç kez geldiğini söyledi.

21 gündür kayıp olan Fırat hayatta mı? İşte cevabı...

Muazzez Dursun, Müge Anlı'ya gözyaşları içinde teşekkür etti.

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