21 gündür kayıp olan Fırat hayatta mı? İşte cevabı...

Esenyurt'da yaşayan 26 Ekim günü babasını mahalledeki çay ocağına bıraktıktan sonra ortadan kayboldu.
Telefonu dışında yanına hiçbir eşyasını almayan Fırat Dursun'un birkaç kez daha evden kaybolduğu ortaya çıktı.
İlk kez bu kadar uzun süre kendisinden haber alamadıklarını söyleyen aile, yıllar önce Fırat'ın yasaklı madde kullandığını söyledi.
Arkadaş kurbanı olduğunu söyleyen anne "5 yıldır kullanmıyordu, benimle birlikte apartman görevlisi olarak çalışıyordu" dedi.
Yayına bağlanan Hasan Bey, Fırat ile 2 gün önce konuştuğunu kendisinin hayatta olduğunu ifade etti. Kendisine Malatya'da olduğunu, sözleneceği için para istediğini söyledi.
Bir diğer telefondaki kişi ise, minibüs şoförü olduğunu, Gökhan'ın da yanına birkaç kez geldiğini söyledi.