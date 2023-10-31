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22 yaşındaki kadının ölümü ile ilgili yeni iddialar

GİRİŞ TARİHİ: 31.10.2023, 14:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.10.2023, 15:19
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22 yaşındaki kadının ölümü ile ilgili yeni iddialar

Nevrigül Alan, kaybının 47'nci gününde, zeytinlikte ağaca asılı ölü bulunmuştu.

22 yaşındaki kadının ölümü ile ilgili yeni iddialar

Ardında gözü yaşlı aile ve birçok soru işareti bırakan genç kadına ne olduğu halen bilinmiyor.

22 yaşındaki kadının ölümü ile ilgili yeni iddialar

Otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Nevrigül'ün cenazesinin olaylı geçtiği konuşuldu.

22 yaşındaki kadının ölümü ile ilgili yeni iddialar

22 yaşında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Nevrigül Alan son yolculuğuna uğurlanacaktı.

22 yaşındaki kadının ölümü ile ilgili yeni iddialar

Cenazeyi Adli Tıp Kurumu'ndan alan baba "Acımız büyük ama mazlumun ahı yerde kalmaz" derken, zanlıların ortaya çıkacağını söyledi.

22 yaşındaki kadının ölümü ile ilgili yeni iddialar

Amcasının da düşünceleri aynıydı. "Kızımızın ölümü bizi kahretti; başkalarının da canı yanmasın" diye konuştu.

22 yaşındaki kadının ölümü ile ilgili yeni iddialar

Cenazesi İznik'te doğduğu, eve getirilirdi. Annesinin feryatları susmak bilmedi. Acı büyüktü.

22 yaşındaki kadının ölümü ile ilgili yeni iddialar

Cenaze namazı beklenirken, kardeşi Nazmiye Tutaner'e ulaşılamayınca "Kaçırıldı" iddiası ortaya atıldı.

22 yaşındaki kadının ölümü ile ilgili yeni iddialar

Nazmiye'nin kaçırıldı ihbarı üzerine, kardeşi Abdullah ile bir mahalleye giden ekip, Nazmiye'nin hastanede olduğunu öğrendi.

22 yaşındaki kadının ölümü ile ilgili yeni iddialar

Telefonda kızıyla konuşan Sultan Hanım, ablasının son yolculuğunda yanında olmasını istedi.

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