22 yaşındaki kadının ölümü ile ilgili yeni iddialar

Otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Nevrigül'ün cenazesinin olaylı geçtiği konuşuldu.
Cenazeyi Adli Tıp Kurumu'ndan alan baba "Acımız büyük ama mazlumun ahı yerde kalmaz" derken, zanlıların ortaya çıkacağını söyledi.
Amcasının da düşünceleri aynıydı. "Kızımızın ölümü bizi kahretti; başkalarının da canı yanmasın" diye konuştu.
Cenaze namazı beklenirken, kardeşi Nazmiye Tutaner'e ulaşılamayınca "Kaçırıldı" iddiası ortaya atıldı.
Nazmiye'nin kaçırıldı ihbarı üzerine, kardeşi Abdullah ile bir mahalleye giden ekip, Nazmiye'nin hastanede olduğunu öğrendi.