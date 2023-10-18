22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın şüpheli kaybı

2 Eylül Cumartesi günü Bursa Gemlik'ten kaybolan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'dan 45 gündür haber alınamıyor. Nevrigül Alan cinayete mi kurban gitti? İşte detaylar...
Nevrigül'ün annesi ve babası kızlarından haftalardır haber alamadıklarını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istediler.
İddialara göre iki çocuğundan biri ayrılmak istediği eşinde olduğu için sabah onu görmeye gideceğini belirten ailesi, bir daha kızlarından haber alamadıklarını söylediler.
Nevrigül Alan'ın babası kızının 6 yıllık evliliğinden şiddet gördüğünü ve ölüm tehdidi aldığını söylerken annesi ise kızının ölmüş olabileceğinden şüphelendiğini ileri sürdü.
Damadının Nevrigül'ü süpürge sopasıyla dövdüğünü iddia eden acılı baba, kocasının kızına yüzüne kezzap atarım şeklinde tehditler savurduğunu belirtti.
Bir diğer iddialar ise Nevrigül'ün, kaybolmadan kısa bir süre önce arkadaşına, "Bana bir şey olursa çocuklarım sana emanet" dediği söylendi.
Canlı yayında yüzleşen Nevrigül'ün ailesi ve resmi nikahlı eşi Remzi'nin ailesi ise birbirlerini suçladılar.
Canlı yayında şoke eden açıklamalarda bulunan Remzi'nin ailesi "Gelinimiz canı istediği gibi evden gidiyordu. Başka bir adamın fotoğrafını bize attı. Bu benim kocam dedi. Erkeklerle arası çok iyiydi" dedi.