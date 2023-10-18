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22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın şüpheli kaybı

GİRİŞ TARİHİ: 18.10.2023, 12:27 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.10.2023, 12:44
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22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın şüpheli kaybı

2 Eylül Cumartesi günü Bursa Gemlik'ten kaybolan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'dan 45 gündür haber alınamıyor. Nevrigül Alan cinayete mi kurban gitti? İşte detaylar...

22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın şüpheli kaybı

Nevrigül'ün annesi ve babası kızlarından haftalardır haber alamadıklarını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istediler.

22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın şüpheli kaybı

İddialara göre iki çocuğundan biri ayrılmak istediği eşinde olduğu için sabah onu görmeye gideceğini belirten ailesi, bir daha kızlarından haber alamadıklarını söylediler.

22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın şüpheli kaybı

Nevrigül Alan'ın babası kızının 6 yıllık evliliğinden şiddet gördüğünü ve ölüm tehdidi aldığını söylerken annesi ise kızının ölmüş olabileceğinden şüphelendiğini ileri sürdü.

22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın şüpheli kaybı

Damadının Nevrigül'ü süpürge sopasıyla dövdüğünü iddia eden acılı baba, kocasının kızına yüzüne kezzap atarım şeklinde tehditler savurduğunu belirtti.

22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın şüpheli kaybı

Bir diğer iddialar ise Nevrigül'ün, kaybolmadan kısa bir süre önce arkadaşına, "Bana bir şey olursa çocuklarım sana emanet" dediği söylendi.

22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın şüpheli kaybı

Canlı yayında yüzleşen Nevrigül'ün ailesi ve resmi nikahlı eşi Remzi'nin ailesi ise birbirlerini suçladılar.

22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın şüpheli kaybı

Remzi'nin ailesi, Nevrigül Alan'ın oğulları ile evliyken erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiler.

22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın şüpheli kaybı

Canlı yayında şoke eden açıklamalarda bulunan Remzi'nin ailesi "Gelinimiz canı istediği gibi evden gidiyordu. Başka bir adamın fotoğrafını bize attı. Bu benim kocam dedi. Erkeklerle arası çok iyiydi" dedi.

22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın şüpheli kaybı

Kayıp Nevrigül Alan'ın ailesi bu iddiaları yalanlayarak, "Nevrigül, bizim mahalleden Doğan ile arkadaştı. Boşanmak için inat olsun diye Remzi'ye Doğan ile fotoğrafı gönderdi" dedi.

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