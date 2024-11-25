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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

24 gündür kayıp olan Esma Yavuz'u Müge Anlı buldu

GİRİŞ TARİHİ: 25.11.2024, 17:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.11.2024, 17:34
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24 gündür kayıp olan Esma Yavuz'u Müge Anlı buldu

atv ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınla izleyiciyle buluşan Müge Anlı, Esma Yavuz ile ilgili sıcak gelişmeyi aktardı. Son olarak eniştesiyle görülen ve bir daha kendisinden haber alınmayan genç kadın 24 saat sonra sağ salim bulundu.

24 gündür kayıp olan Esma Yavuz'u Müge Anlı buldu

31 Ekim'de İstanbul Tuzla'daki evini terk eden Esma Yavuz'un kaybından eniştesi Yakup sorumlu tutuluyordu.

24 gündür kayıp olan Esma Yavuz'u Müge Anlı buldu

Esma ile birlikte altı saat yol yürüyen Yakup'un genç kadının ailesine neden haber vermediği merak konusuydu.

24 gündür kayıp olan Esma Yavuz'u Müge Anlı buldu

Hakkındaki iddiaları reddeden enişte, masum olduğunu ve Esma'nın akıbetininden haberdar olmadığını anlattı.

24 gündür kayıp olan Esma Yavuz'u Müge Anlı buldu

Esma Yavuz neredeyse bir ay sonra ailesine kavuştu.

24 gündür kayıp olan Esma Yavuz'u Müge Anlı buldu

Esma Yavuz'un hayatta olmasına çok sevinen aileye Müge Anlı'ya teşekkür etti.

24 gündür kayıp olan Esma Yavuz'u Müge Anlı buldu

Esma'nın birileri tarafından yönlendirildiğini düşünen ailesi, endişeliydi.

24 gündür kayıp olan Esma Yavuz'u Müge Anlı buldu

Bir anlık öfkeyle aile yanından ayrılan genç kadının parasının olmadığı biliniyordu. Peki günlerce hayatını nasıl devam ettirmişti?Yayına katılan genç kadın, iş bulduğunu ve çalıştığını anlattı.

24 gündür kayıp olan Esma Yavuz'u Müge Anlı buldu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de.

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