24 gündür kayıp olan Esma Yavuz'u Müge Anlı buldu

atv ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınla izleyiciyle buluşan Müge Anlı, Esma Yavuz ile ilgili sıcak gelişmeyi aktardı. Son olarak eniştesiyle görülen ve bir daha kendisinden haber alınmayan genç kadın 24 saat sonra sağ salim bulundu.
31 Ekim'de İstanbul Tuzla'daki evini terk eden Esma Yavuz'un kaybından eniştesi Yakup sorumlu tutuluyordu.
Esma ile birlikte altı saat yol yürüyen Yakup'un genç kadının ailesine neden haber vermediği merak konusuydu.
Hakkındaki iddiaları reddeden enişte, masum olduğunu ve Esma'nın akıbetininden haberdar olmadığını anlattı.
Bir anlık öfkeyle aile yanından ayrılan genç kadının parasının olmadığı biliniyordu. Peki günlerce hayatını nasıl devam ettirmişti?Yayına katılan genç kadın, iş bulduğunu ve çalıştığını anlattı.