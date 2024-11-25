24 gündür kayıp olan Esma Yavuz'u Müge Anlı buldu

atv ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınla izleyiciyle buluşan Müge Anlı, Esma Yavuz ile ilgili sıcak gelişmeyi aktardı. Son olarak eniştesiyle görülen ve bir daha kendisinden haber alınmayan genç kadın 24 saat sonra sağ salim bulundu.