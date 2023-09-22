24 yıldır görmediği babasını Müge Anlı buldu

Merve Güzel Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı, 24 yıldır görmediği babası ses sanatçısı çıktı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert yine mucizevi bir buluşmaya imza attı. Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki Merve Güzel, hiç görmediği babasını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.
Güzel, arasının açık olduğu annesinden edindiği bilgiye göre ses sanatçısı olan babası Sakin Künar'a, annesinden ayrıldıktan sonra kendisinin öldüğünün söylendiğini söyledi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert yine mucizevi bir buluşmaya imza attı. Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki Merve Güzel, hiç görmediği babasını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.
Güzel, arasının açık olduğu annesinden edindiği bilgiye göre ses sanatçısı olan babası Sakin Künar'a, annesinden ayrıldıktan sonra kendisinin öldüğünün söylendiğini söyledi. Müge Anlı ise Güzel'in babasını dakikalar içinde buldu.
Merve Güzel, hiç görmediği babası Sakin Künar'ı aramak için ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu.
Anneannesi tarafından büyütülen Merve Güzel annesinin kendisine ses sanatçısı olan babası Sakin Künar'a 'kendisinin öldüğünün söylendiğini' aktararak babasının bir kızı olduğunu bilmediğini söyledi.
Müge Anlı sayesinde bir kızı olduğunu öğrenen Hünkar ise dakikalar içinde bulunarak canlı yayına bağlandı.