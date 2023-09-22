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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

24 yıldır görmediği babasını Müge Anlı buldu

GİRİŞ TARİHİ: 22.09.2023, 12:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.09.2023, 12:47
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24 yıldır görmediği babasını Müge Anlı buldu

Merve Güzel Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı, 24 yıldır görmediği babası ses sanatçısı çıktı.

24 yıldır görmediği babasını Müge Anlı buldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert yine mucizevi bir buluşmaya imza attı. Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki Merve Güzel, hiç görmediği babasını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.

24 yıldır görmediği babasını Müge Anlı buldu

Güzel, arasının açık olduğu annesinden edindiği bilgiye göre ses sanatçısı olan babası Sakin Künar'a, annesinden ayrıldıktan sonra kendisinin öldüğünün söylendiğini söyledi.

24 yıldır görmediği babasını Müge Anlı buldu

Müge Anlı ise Güzel'in babasını dakikalar içinde buldu.

24 yıldır görmediği babasını Müge Anlı buldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert yine mucizevi bir buluşmaya imza attı. Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki Merve Güzel, hiç görmediği babasını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.

24 yıldır görmediği babasını Müge Anlı buldu

Güzel, arasının açık olduğu annesinden edindiği bilgiye göre ses sanatçısı olan babası Sakin Künar'a, annesinden ayrıldıktan sonra kendisinin öldüğünün söylendiğini söyledi. Müge Anlı ise Güzel'in babasını dakikalar içinde buldu.

24 yıldır görmediği babasını Müge Anlı buldu

Merve Güzel, hiç görmediği babası Sakin Künar'ı aramak için ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu.

24 yıldır görmediği babasını Müge Anlı buldu

Anneannesi tarafından büyütülen Merve Güzel annesinin kendisine ses sanatçısı olan babası Sakin Künar'a 'kendisinin öldüğünün söylendiğini' aktararak babasının bir kızı olduğunu bilmediğini söyledi.

24 yıldır görmediği babasını Müge Anlı buldu

Müge Anlı sayesinde bir kızı olduğunu öğrenen Hünkar ise dakikalar içinde bulunarak canlı yayına bağlandı.

24 yıldır görmediği babasını Müge Anlı buldu

Müge Anlı programda dakikalar içerisinde Merve Güzel'e müjdeli haberi verdi.

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