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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

24 yıllık hasret yarım saatte son buldu

GİRİŞ TARİHİ: 21.09.2023, 14:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.09.2023, 14:58
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24 yıllık hasret yarım saatte son buldu

24 yaşındaki Merve babasını aramak için Müge Anlı'dan yardım istedi.

24 yıllık hasret yarım saatte son buldu

Canlı yayına katılan genç kız kendisini anneannesinin büyüttüğünü, annesi ve anneannesiyle birlikte yaşadıklarını, annesinin evlendiğini ve kendisinin anneannesiyle yaşamaya devam ettiğini anlattı.

24 yıllık hasret yarım saatte son buldu

Annesiyle arasının bozuk olduğunu anlatan Merve, "İstemediğimiz bir evlilik yaptığı için 8 yıldır aramız bozuk" dedi.

24 yıllık hasret yarım saatte son buldu

Müge Anlı, aradıkları kişiden bahsetmesini istedi. Merve, annesinin bilgi verdiği kadarıyla isminin Sakin Künar olduğunu yönündeydi.

24 yıllık hasret yarım saatte son buldu

Annesi ile bir buçuk yıl birliktelikleri olduğunu ve kendisinin bu ilişkiden doğduğunu anlatan Merve, resmi nikahlarının olmadığından da bahsetti.

24 yıllık hasret yarım saatte son buldu

Babasının bir eğlence mekanında ses sanatçısı olduğunu, annesiyle böyle tanıştığını, dizilere beste ve şarkı verdiğini söyledi.

24 yıllık hasret yarım saatte son buldu

Bir buçuk yılın sonunda ayrıldıklarında annesinin babası Sakin Künar'a "6 aylıkken benim için öldü demişler" dedi.

24 yıllık hasret yarım saatte son buldu

Yayına bağlanan Merve'nin anneannesi, Sakin Künar'a torunun öldüğünü söylemediğini, kızının aldatıldığını öğrenince Sakin'i terk ettiğini çocuğu aldırmak istediğini ama kendisinin buna izin vermediğini anlattı.

24 yıllık hasret yarım saatte son buldu

24 yıllık hasret dakikalar içinde Müge Anlı'da son buldu. Müjdeli Haber Merve Güzel'e verildi. Babası Sakin Künar canlı yayındaydı...

24 yıllık hasret yarım saatte son buldu

Programı izleyemediğini, gençlik yıllarında ilişkileri olduğunu ama böyle bir hamilelik durumundan haberdar olmadığını söyleyen Sakin Künar şaşkınlığını gizleyemedi.

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