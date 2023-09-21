24 yıllık hasret yarım saatte son buldu

Canlı yayına katılan genç kız kendisini anneannesinin büyüttüğünü, annesi ve anneannesiyle birlikte yaşadıklarını, annesinin evlendiğini ve kendisinin anneannesiyle yaşamaya devam ettiğini anlattı.
Annesiyle arasının bozuk olduğunu anlatan Merve, "İstemediğimiz bir evlilik yaptığı için 8 yıldır aramız bozuk" dedi.
Müge Anlı, aradıkları kişiden bahsetmesini istedi. Merve, annesinin bilgi verdiği kadarıyla isminin Sakin Künar olduğunu yönündeydi.
Annesi ile bir buçuk yıl birliktelikleri olduğunu ve kendisinin bu ilişkiden doğduğunu anlatan Merve, resmi nikahlarının olmadığından da bahsetti.
Babasının bir eğlence mekanında ses sanatçısı olduğunu, annesiyle böyle tanıştığını, dizilere beste ve şarkı verdiğini söyledi.
Bir buçuk yılın sonunda ayrıldıklarında annesinin babası Sakin Künar'a "6 aylıkken benim için öldü demişler" dedi.
Yayına bağlanan Merve'nin anneannesi, Sakin Künar'a torunun öldüğünü söylemediğini, kızının aldatıldığını öğrenince Sakin'i terk ettiğini çocuğu aldırmak istediğini ama kendisinin buna izin vermediğini anlattı.
24 yıllık hasret dakikalar içinde Müge Anlı'da son buldu. Müjdeli Haber Merve Güzel'e verildi. Babası Sakin Künar canlı yayındaydı...