262 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Emine Elmas'ı Müge Anlı'ya getiren 30 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Esenyurt'ta kaldığı yurttan kendisinin yanına geleceğini söyledikten sonra kayıplara karışan 18 yaşındaki Gülistan Tamur için duyduğu endişeydi.
Gözyaşları içinde ''Adını bile söyleyemiyorum, boğazım düğümleniyor'' diyerek canlı yayında kızına seslendi üzgün anne.
Emine Elmas 24 sene önce çocuklarının babası tarafından kaçırılmıştı. Üzgün anne çocuğunun da aynı kaderi yaşamasından endişe ediyordu.
Emine Elmas 12 yıldır kendisi ve çocuklarıyla yeni bir hayat kurmuştu. Oğlu parfüm dükkanında çalışıyordu. Ancak bir süre sonra aileyi başka sorunlar bekliyordu. Emine Elmas, parfüm dükkanının sahibi evli ve dört çocuk babası Muhammed Cesur'un kızı Gülistan'ı zorla alıkoyduğunu iddia etti.
Muhammed Cesur'un yabancı sevgilisi olduğunu da iddia eden Emine Elmas canlı yayında, "şimdi de kızıma göz koydu" dedi.
Çocuklarının amcasından yardım istediğini ve Mardin'e gittiklerini ama orada da amcanın kendi oğluyla kızını evlendirdiğini söyledi.
Amcasının oğlundan kaçmak için yurda yerleşen Gülistan Tamur, 18 yaşına basınca yurttan kaçtığını iddia etti.