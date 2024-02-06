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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

262 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

GİRİŞ TARİHİ: 06.02.2024, 15:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.02.2024, 16:11
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262 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Emine Elmas'ı Müge Anlı'ya getiren 30 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Esenyurt'ta kaldığı yurttan kendisinin yanına geleceğini söyledikten sonra kayıplara karışan 18 yaşındaki Gülistan Tamur için duyduğu endişeydi.

262 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Anne Emine Elmas kızı Gülistan'ın yaklaşık 9 aydır kayıp olduğunu söyledi.

262 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Gözyaşları içinde ''Adını bile söyleyemiyorum, boğazım düğümleniyor'' diyerek canlı yayında kızına seslendi üzgün anne.

262 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Emine Elmas 24 sene önce çocuklarının babası tarafından kaçırılmıştı. Üzgün anne çocuğunun da aynı kaderi yaşamasından endişe ediyordu.

262 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Emine Elmas 12 yıldır kendisi ve çocuklarıyla yeni bir hayat kurmuştu. Oğlu parfüm dükkanında çalışıyordu. Ancak bir süre sonra aileyi başka sorunlar bekliyordu. Emine Elmas, parfüm dükkanının sahibi evli ve dört çocuk babası Muhammed Cesur'un kızı Gülistan'ı zorla alıkoyduğunu iddia etti.

262 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Muhammed Cesur'un yabancı sevgilisi olduğunu da iddia eden Emine Elmas canlı yayında, "şimdi de kızıma göz koydu" dedi.

262 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Çocuklarının amcasından yardım istediğini ve Mardin'e gittiklerini ama orada da amcanın kendi oğluyla kızını evlendirdiğini söyledi.

262 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Amcasının oğlundan kaçmak için yurda yerleşen Gülistan Tamur, 18 yaşına basınca yurttan kaçtığını iddia etti.

262 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

262 gündür kayıp olan Gülistan, Müge Anlı'da bulundu.

262 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Yayına bağlanan genç kız, annesinin kendisine sahip çıkmadığını, amcasının kendisine silah çektiğini ve oğluyla zorla evlendirdiği için kaçtığını söyledi.

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