262 gündür kayıptı, Müge Anlı'da bulundu

Emine Elmas 12 yıldır kendisi ve çocuklarıyla yeni bir hayat kurmuştu. Oğlu parfüm dükkanında çalışıyordu. Ancak bir süre sonra aileyi başka sorunlar bekliyordu. Emine Elmas, parfüm dükkanının sahibi evli ve dört çocuk babası Muhammed Cesur'un kızı Gülistan'ı zorla alıkoyduğunu iddia etti.