3 çocuğunu eve kilitleyip kayıplara karışmıştı, Müge Anlı buldu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir kayıp daha bulundu. İlginç olayda 33 yaşındaki Emine Aytekin, 1 Mart Cuma günü Osmaniye'den tencere ve tavalarını da alıp kaybolmuştu.
3 çocuğunu elektrik sobasını açık bıraktığı eve kilitleyip tencere ve tavalarıyla kaçan Emine Aytekin yayının ardından bulundu.
Stüdyoya gelmeyen Emine Aytekin'in Müge Anlı aracılığı ile yaptığı açıklamalar ise oldukça dikkat çekti.
Emine Aytekin, ne annesi ne de eşi ile görüşmek istemediğini söyledi. Avukatı ise eşi tarafından şiddete maruz kalan Emine'nin darp raporu bulunduğunu ve boşanma işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.
Elektrik sobasını açık bırakarak 3 çocuğunu eve kilitleyen anneye seslenen Müge Anlı, "Kime gittin?" çağrısında bulunarak işin arkasında başka bir meselenin olabileceği üzerinde durdu.
Emine, eşinin kendisini sosyal medyada video çektiği için darp ettiğini söyledi. Eşi ile muhatap olmak istemediğini ifade etti.