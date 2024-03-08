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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

3 çocuğunu eve kilitleyip kayıplara karışmıştı, Müge Anlı buldu!

GİRİŞ TARİHİ: 08.03.2024, 14:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.03.2024, 14:48
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3 çocuğunu eve kilitleyip kayıplara karışmıştı, Müge Anlı buldu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir kayıp daha bulundu. İlginç olayda 33 yaşındaki Emine Aytekin, 1 Mart Cuma günü Osmaniye'den tencere ve tavalarını da alıp kaybolmuştu.

3 çocuğunu eve kilitleyip kayıplara karışmıştı, Müge Anlı buldu!

Anne Müşide Hanım, kızını aramak için Müge Anlı'ya geldi. Çok geçmeden sevindiren haber geldi.

3 çocuğunu eve kilitleyip kayıplara karışmıştı, Müge Anlı buldu!

3 çocuğunu elektrik sobasını açık bıraktığı eve kilitleyip tencere ve tavalarıyla kaçan Emine Aytekin yayının ardından bulundu.

3 çocuğunu eve kilitleyip kayıplara karışmıştı, Müge Anlı buldu!

Stüdyoya gelmeyen Emine Aytekin'in Müge Anlı aracılığı ile yaptığı açıklamalar ise oldukça dikkat çekti.

3 çocuğunu eve kilitleyip kayıplara karışmıştı, Müge Anlı buldu!

Emine Aytekin, ne annesi ne de eşi ile görüşmek istemediğini söyledi. Avukatı ise eşi tarafından şiddete maruz kalan Emine'nin darp raporu bulunduğunu ve boşanma işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

3 çocuğunu eve kilitleyip kayıplara karışmıştı, Müge Anlı buldu!

Ayrıca Emine Aytekin, 3 çocuğunun velayetini alarak nafaka da talep edeceğini belirtti.

3 çocuğunu eve kilitleyip kayıplara karışmıştı, Müge Anlı buldu!

Elektrik sobasını açık bırakarak 3 çocuğunu eve kilitleyen anneye seslenen Müge Anlı, "Kime gittin?" çağrısında bulunarak işin arkasında başka bir meselenin olabileceği üzerinde durdu.

3 çocuğunu eve kilitleyip kayıplara karışmıştı, Müge Anlı buldu!

En büyüğü 13 yaşında olan çocuklarını evde bırakıp giden Emine canlı yayına telefon ile bağlandı.

3 çocuğunu eve kilitleyip kayıplara karışmıştı, Müge Anlı buldu!

Emine, eşinin kendisini sosyal medyada video çektiği için darp ettiğini söyledi. Eşi ile muhatap olmak istemediğini ifade etti.

3 çocuğunu eve kilitleyip kayıplara karışmıştı, Müge Anlı buldu!

Tencereleri ve perdeleri alarak kaçan Emine, Antalya'da bir otelde garsonluk yaparak geçimini sağladığını anlattı.

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