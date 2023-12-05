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3 çocuğunun annesini öldürdüğü iddia edildi! Yeni sevgilisiyle pasta kesti, göbekler attı.

GİRİŞ TARİHİ: 05.12.2023, 21:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.12.2023, 10:09
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3 çocuğunun annesini öldürdüğü iddia edildi! Yeni sevgilisiyle pasta kesti, göbekler attı.

Herkes, Müge Anlı'daki bu olayı konuşuyor. Evli ve 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik(24), 8 Ocak Pazar günü Konya Ilgın'da başından vurularak yaralandı.

3 çocuğunun annesini öldürdüğü iddia edildi! Yeni sevgilisiyle pasta kesti, göbekler attı.

Sıdıka Çelik intihar mı etti yoksa öldürüldü mü? Herkes bu sorunun cevabını arıyor.

3 çocuğunun annesini öldürdüğü iddia edildi! Yeni sevgilisiyle pasta kesti, göbekler attı.

İddialara göre olay şöyle gerçekleşti. 6 senedir evli olan Çelik çiftinin arasına başka bir kadın girdi.

3 çocuğunun annesini öldürdüğü iddia edildi! Yeni sevgilisiyle pasta kesti, göbekler attı.

Ümit Çelik'in Antalya Alanya'da yaşayan uzaktan akrabası Gamze Akkaş ile gönül ilişkisi vardı.

3 çocuğunun annesini öldürdüğü iddia edildi! Yeni sevgilisiyle pasta kesti, göbekler attı.

Ümit Çelik, sevgilisiyle pastalar kesti göbekler attı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı yayına telefonla bağlanan Ümit Çelik'e "Sen hiç üzülmedin mi karın öldü diye?" diyerek tepki gösterdi.

3 çocuğunun annesini öldürdüğü iddia edildi! Yeni sevgilisiyle pasta kesti, göbekler attı.

Sıdıka Çelik, eşi ve onun sevgilisini birlikte görünce büyük bir tartışma yaşandı.

3 çocuğunun annesini öldürdüğü iddia edildi! Yeni sevgilisiyle pasta kesti, göbekler attı.

Çelik çifti eve geldiklerinde ise korkunç olay cereyan etti. Ümit Çelik'in, Sıdıka Çelik'i başından vurarak öldürdüğü iddialar arasındaydı.

3 çocuğunun annesini öldürdüğü iddia edildi! Yeni sevgilisiyle pasta kesti, göbekler attı.

Acılı anne, Müge Anlı'nın kapısını çaldı ve kızının intihar etmediğini, öldürüldüğünü söyleyerek yardım istedi.

3 çocuğunun annesini öldürdüğü iddia edildi! Yeni sevgilisiyle pasta kesti, göbekler attı.

Ümit Çelik, adının aşk dedikodularına karıştığı Gamze ile birlikteliğini sosyal medyadan ilan etti. "Bana nispet için fotoğraflar, videolar paylaşıyorlar" diyen hüzünlü anne, "Bunların böyle yapması adalet mi şimdi?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

3 çocuğunun annesini öldürdüğü iddia edildi! Yeni sevgilisiyle pasta kesti, göbekler attı.

Hayatının baharında yaşamdan kopan genç kadın, iddiaya göre gözlerini yummadan önce, kendisini eşinin vurduğunu söyledi.

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