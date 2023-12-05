3 çocuğunun annesini öldürdüğü iddia edildi! Yeni sevgilisiyle pasta kesti, göbekler attı.

Herkes, Müge Anlı'daki bu olayı konuşuyor. Evli ve 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik(24), 8 Ocak Pazar günü Konya Ilgın'da başından vurularak yaralandı.
İddialara göre olay şöyle gerçekleşti. 6 senedir evli olan Çelik çiftinin arasına başka bir kadın girdi.
Ümit Çelik, sevgilisiyle pastalar kesti göbekler attı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı yayına telefonla bağlanan Ümit Çelik'e "Sen hiç üzülmedin mi karın öldü diye?" diyerek tepki gösterdi.
Çelik çifti eve geldiklerinde ise korkunç olay cereyan etti. Ümit Çelik'in, Sıdıka Çelik'i başından vurarak öldürdüğü iddialar arasındaydı.
Acılı anne, Müge Anlı'nın kapısını çaldı ve kızının intihar etmediğini, öldürüldüğünü söyleyerek yardım istedi.
Ümit Çelik, adının aşk dedikodularına karıştığı Gamze ile birlikteliğini sosyal medyadan ilan etti. "Bana nispet için fotoğraflar, videolar paylaşıyorlar" diyen hüzünlü anne, "Bunların böyle yapması adalet mi şimdi?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.