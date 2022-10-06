3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın şüpheli ölümü

Beyin kanamasıyla yatırıldığı hastanede hayatını kaybetti 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal...
Onun ölümünü şüpheli kılansa beyin kanamasına yol açan darbeyi nasıl aldığının muamma oluşu!
Baba Doğukan, Müge Anlı'nın kapısını çaldı ve diğer kızına da ulamadığını söyledi.
Diğer kızıyla buluştu sağlıklı olduğunu gördü ama aklında soru işaretleri vardı... Küçük Meryem'in hastaneye götürülmesi konusunda annenin çelişkili anlatımları da dikkatlerden kaçmadı!
Üstelik sevgilisinin babasının anlattıklarıyla da söyledikleri uyuşmuyordu. 3 yaşındaki Meryem'in ölümüne ne sebep oldu?
Minik Meryem'in ölümüne dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yayının son dakikalarına doğru, Meryem'in annesi Melisa ve sevgilisi Recep'le ilgili gelen itiraf tüyler ürpetti.
İddiaların odağındaki sevgili canlı yayına bağlandı ve iddiasına göre; ''Melisa'yı Meryem'i döverken gördüm'' dedi. Stüdyoda baba Doğukan sinir krizi geçirirken bu ifadeler kan dondurdu.
Küçük Meryem'in ölümündeki şüphe ve sorular... Birçok görgü tanığı canlı yayına bağlanarak anne Melisa'nın, Meryem'i dövdüğünü gördüğünü iddia etti.
Meryem'in annesi Melisa'nın sevgilisinin eski eşi konuştu. ''Ölen çocuğun eşyalarını kızıma hediye getirdi'' dedi. 3 yaşındaki minik kız scooterden mı düştü, yoksa darp mı edildi?