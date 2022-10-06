3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın şüpheli ölümü

3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal şüpheli ölümü

Diğer kızıyla buluştu sağlıklı olduğunu gördü ama aklında soru işaretleri vardı... Küçük Meryem'in hastaneye götürülmesi konusunda annenin çelişkili anlatımları da dikkatlerden kaçmadı!