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3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın şüpheli ölümü

''Melisa'yı Meryem'i döverken gördüm''

GİRİŞ TARİHİ: 06.10.2022, 14:54 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.10.2022, 15:07
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3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal şüpheli ölümü
3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal şüpheli ölümü

Beyin kanamasıyla yatırıldığı hastanede hayatını kaybetti 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal...

3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal şüpheli ölümü
3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal şüpheli ölümü

Onun ölümünü şüpheli kılansa beyin kanamasına yol açan darbeyi nasıl aldığının muamma oluşu!

3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal şüpheli ölümü
3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal şüpheli ölümü

Baba Doğukan, Müge Anlı'nın kapısını çaldı ve diğer kızına da ulamadığını söyledi.

3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal şüpheli ölümü
3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal şüpheli ölümü

Diğer kızıyla buluştu sağlıklı olduğunu gördü ama aklında soru işaretleri vardı... Küçük Meryem'in hastaneye götürülmesi konusunda annenin çelişkili anlatımları da dikkatlerden kaçmadı!

3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal şüpheli ölümü
3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal şüpheli ölümü

Üstelik sevgilisinin babasının anlattıklarıyla da söyledikleri uyuşmuyordu. 3 yaşındaki Meryem'in ölümüne ne sebep oldu?

3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal şüpheli ölümü
3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal şüpheli ölümü

Minik Meryem'in ölümüne dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yayının son dakikalarına doğru, Meryem'in annesi Melisa ve sevgilisi Recep'le ilgili gelen itiraf tüyler ürpetti.

3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal şüpheli ölümü
3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal şüpheli ölümü

İddiaların odağındaki sevgili canlı yayına bağlandı ve iddiasına göre; ''Melisa'yı Meryem'i döverken gördüm'' dedi. Stüdyoda baba Doğukan sinir krizi geçirirken bu ifadeler kan dondurdu.

3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal şüpheli ölümü
3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal şüpheli ölümü

Küçük Meryem'in ölümündeki şüphe ve sorular... Birçok görgü tanığı canlı yayına bağlanarak anne Melisa'nın, Meryem'i dövdüğünü gördüğünü iddia etti.

3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal şüpheli ölümü
3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal şüpheli ölümü

Meryem'in annesi Melisa'nın sevgilisinin eski eşi konuştu. ''Ölen çocuğun eşyalarını kızıma hediye getirdi'' dedi. 3 yaşındaki minik kız scooterden mı düştü, yoksa darp mı edildi?

3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal şüpheli ölümü
3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal şüpheli ölümü

İddiaların odağındaki sevgili canlı yayında Melisa'nın babası ile yüzleşti. ''Melisa'nın Meryem'e vurduğunu ve Meryem'in yere düştüğünü'' gördüğünü söyledi.

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