3 yaşındaki Meryem'i annesi mi öldürdü?

Yatırıldığı hastanede beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Meryem Çiğdem Ünal darp mı edildi? Kızının düşerek öldüğünü söyleyen eşine inanmayan baba Doğukan Ünal, Müge Anlı'ya başvurdu? Peki küçük Meryem düşerek mi öldü? Yoksa annesi darbederek mi öldürdü? Babanın iddiasına göre, Anne Melisa Ünal diğer çocuğu Sare Asya Ünal'ı alıp ortadan kaybolmuştu. Baba Almanya'dan geldiğinde bebeğinin kimsesiz olarak vefat ettiğini öğrendiğini alıp defnettiğini söylemişti. Babanın aklında kalan sorular, çocuğu kayıtlara düştü diye geçtiği fakat annesinin neden ortadan kaybolduğuna anlam veremediğiydi... Çocuğunun cenazesinde bile olmayan anne Melisa'nın bu hali dikkat çekmişti. Hastanede bir adamın ağladığı ve kendisini babası olarak tanıttığı da ortaya çıkmıştı. Benim kızım öldürüldü diyen baba diğer kızını bulup annesinden kurtarmak istediğini anlatmıştı. Olan biten herşeyden anne Melisa'yı sorumlu tutan baba, herşeyin eşinin Almanya'dan Gaziantep'e gitmesiyle başladığını söylemişti. Bir gün kendine mesaj geldiğini apar topar Türkiye'ye hastaneye geldiğini söyleyen Doğukan Ünal, gittiğimde kimse yoktu demişti. Doğukan Ünal'ın iddialarına göre eşi Melisa'nın Recep adında biriyle birlikte olduğu, hastaneye onunla gittiği ve hastanede ağladığını güvenliklerden duyduğunu söylemişti. Bu olaydan sonra anne Melisa'nın arkadaşlarının kendisine ulaştığını anlatan Doğukan Ünal, kızının şiddet gördüğü delilleri kendisine geldiğinden bahsetmişti. Babaanne de torunu Meryem'in düşüp beyin kanaması geçirdiğine inanmadığı iddiasına göre torununun darp edilip öldürüldüğü yönündeydi. Doğukan Ünal karısının sürekli kendisini durduk yere şikayet ettiğini uzaklaştırma aldığını kayınvalidesinin kendisini hiç istemediği söylemişti. Almanya'da yaşarken karısının çocukları alıp birden Türkiye'ye kaçtığını söylemişti. Yayına bağlanan Melisa'nın arkadaşı, Gaziantep'e giderken biletlerini ben almıştım demişti. Doğukan'ı evden attığını biliyorum diyen kadın, çocukları da ona göstermediğini söylediğini anlatmıştı diya bahsetmişti. Yayının ardından Müge Anlı küçük kızı ve annesi Melisa'yı bulmuştu. Küçük kızın Almanya'da olduğu ortaya çıkarken anne Melisa 'ben hastaneden kaçmadım Doğukan beni ölümle tehdit ettiği için gittim' demişti. İddiaların odağındaki sevgilinin babası, 'Melisa'nın defalarda bebeği darp edip ölsün dediğini' söylemişti. Melisa tüm iddiaları yalanlarken 'hangi anne evladının canına kıyabilir?' dedi.