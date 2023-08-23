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3 yaşındaki Meryem'i annesi mi öldürdü?

GİRİŞ TARİHİ: 23.08.2023, 14:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.09.2023, 11:46
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3 yaşındaki Meryem'i annesi mi öldürdü?

Yatırıldığı hastanede beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Meryem Çiğdem Ünal darp mı edildi?

3 yaşındaki Meryem'i annesi mi öldürdü?

Kızının düşerek öldüğünü söyleyen eşine inanmayan baba Doğukan Ünal, Müge Anlı'ya başvurdu?

3 yaşındaki Meryem'i annesi mi öldürdü?

Peki küçük Meryem düşerek mi öldü? Yoksa annesi darbederek mi öldürdü?

3 yaşındaki Meryem'i annesi mi öldürdü?

Babanın iddiasına göre, Anne Melisa Ünal diğer çocuğu Sare Asya Ünal'ı alıp ortadan kaybolmuştu.

3 yaşındaki Meryem'i annesi mi öldürdü?

Baba Almanya'dan geldiğinde bebeğinin kimsesiz olarak vefat ettiğini öğrendiğini alıp defnettiğini söylemişti.

3 yaşındaki Meryem'i annesi mi öldürdü?

Babanın aklında kalan sorular, çocuğu kayıtlara düştü diye geçtiği fakat annesinin neden ortadan kaybolduğuna anlam veremediğiydi...

3 yaşındaki Meryem'i annesi mi öldürdü?

Çocuğunun cenazesinde bile olmayan anne Melisa'nın bu hali dikkat çekmişti.

3 yaşındaki Meryem'i annesi mi öldürdü?

Hastanede bir adamın ağladığı ve kendisini babası olarak tanıttığı da ortaya çıkmıştı.

3 yaşındaki Meryem'i annesi mi öldürdü?

Benim kızım öldürüldü diyen baba diğer kızını bulup annesinden kurtarmak istediğini anlatmıştı.

3 yaşındaki Meryem'i annesi mi öldürdü?

Olan biten herşeyden anne Melisa'yı sorumlu tutan baba, herşeyin eşinin Almanya'dan Gaziantep'e gitmesiyle başladığını söylemişti.

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