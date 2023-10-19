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3 yaşındaki Müslüme'nin katili kim? Davada şoke eden detaylar...

GİRİŞ TARİHİ: 19.10.2023, 13:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.10.2023, 14:11
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3 yaşındaki Müslüme'nin katili kim? Davada şoke eden detaylar...

Türkiye'nin konuştuğu 3 yaşındaki yörük kızı Müslüme'nin cinayetinde sıcak gelişmeler yaşandı.

3 yaşındaki Müslüme'nin katili kim? Davada şoke eden detaylar...

Milyonlar günlerce onu konuştu ona ağladı.

3 yaşındaki Müslüme'nin katili kim? Davada şoke eden detaylar...

Küçük kız Müge Anlı'nın programında arandı ip uçları araştırıldı.19 Kasım 2021'de Mersin'in Gülnar ilçedeki kırsal alanda kayıp çocuğun cansız bedenini bulundu.

3 yaşındaki Müslüme'nin katili kim? Davada şoke eden detaylar...

Aileden 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, çocuğun tutuklanan büyükbabası Hasan Yağal hakkında "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

3 yaşındaki Müslüme'nin katili kim? Davada şoke eden detaylar...

Tutuksuz sanıklar büyükanne Ayşe Yağal, anne Selvi Yağal ve ağabey O. Yağal için de "suçluyu kayırmak"tan hapis cezası istendi.

3 yaşındaki Müslüme'nin katili kim? Davada şoke eden detaylar...

3 yaşındaki Müslüme'nin davasında yargılanan dede Hasan Yağal 8. kez hakim karşısına geçti.

3 yaşındaki Müslüme'nin katili kim? Davada şoke eden detaylar...

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma görüldü.

3 yaşındaki Müslüme'nin katili kim? Davada şoke eden detaylar...

Türkiye'nin yakından takip ettiği davada önemli gelişmeler yaşandı.

3 yaşındaki Müslüme'nin katili kim? Davada şoke eden detaylar...

Müslüme'nin davasından beraat eden Yağal'a gelinine ve gelinden olan öz kızına yönelik cinsel istismar suçundan 33 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

3 yaşındaki Müslüme'nin katili kim? Davada şoke eden detaylar...

Peki küçük Müslüme'yi kim öldürdü? Tel başına bulunduğu yere gidemeyecek olan küçük kız o gün neler yaşadı?

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