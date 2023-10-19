3 yaşındaki Müslüme'nin katili kim? Davada şoke eden detaylar...

Küçük kız Müge Anlı'nın programında arandı ip uçları araştırıldı.19 Kasım 2021'de Mersin'in Gülnar ilçedeki kırsal alanda kayıp çocuğun cansız bedenini bulundu.
Aileden 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, çocuğun tutuklanan büyükbabası Hasan Yağal hakkında "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.
Tutuksuz sanıklar büyükanne Ayşe Yağal, anne Selvi Yağal ve ağabey O. Yağal için de "suçluyu kayırmak"tan hapis cezası istendi.
Müslüme'nin davasından beraat eden Yağal'a gelinine ve gelinden olan öz kızına yönelik cinsel istismar suçundan 33 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.