32 yaşındaki Ali Diken cinayete kurban gitti!

20 Aralık Çarşamba günü motosikletiyle Antalya'da kaybolan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Canlı yayına katılan Zeynel Boyacı, arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.
Ameliyat ile 52 kilo veren 32 yaşındaki Ali Diken evlilik hazırlığı yaparken bir anda sırra kadem bastı.
Ali Diken'in son olarak akaryakıt istasyonunda görüldüğü belirtilirken arkadaşlarıyla görüştükten sonra haber alınamaması, ailenin endişesini arttırdı.
Tüm okların işaret ettiği Zeynel Boyacı, doğruları söylemiyor mantığa yatkın olmayan açıklamalar yapıyordu.
32 yaşındaki motokuryenin kaybından bir gün önce Zeynel Boyacı ile gerçekleştirdiği buluşmada bir kadın meselesi hakkında konuşulduğu söyleniyordu.