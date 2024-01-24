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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

32 yaşındaki Ali Diken cinayete kurban gitti!

GİRİŞ TARİHİ: 24.01.2024, 10:42 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.01.2024, 11:18
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32 yaşındaki Ali Diken cinayete kurban gitti!

20 Aralık Çarşamba günü motosikletiyle Antalya'da kaybolan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Canlı yayına katılan Zeynel Boyacı, arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.

32 yaşındaki Ali Diken cinayete kurban gitti!

Ameliyat ile 52 kilo veren 32 yaşındaki Ali Diken evlilik hazırlığı yaparken bir anda sırra kadem bastı.

32 yaşındaki Ali Diken cinayete kurban gitti!

Ali Diken'in son olarak akaryakıt istasyonunda görüldüğü belirtilirken arkadaşlarıyla görüştükten sonra haber alınamaması, ailenin endişesini arttırdı.

32 yaşındaki Ali Diken cinayete kurban gitti!

Antalya'da şüpheli şekilde kaybolan Ali Diken'i son gören arkadaşı canlı yayına katıldı.

32 yaşındaki Ali Diken cinayete kurban gitti!

Tüm okların işaret ettiği Zeynel Boyacı, doğruları söylemiyor mantığa yatkın olmayan açıklamalar yapıyordu.

32 yaşındaki Ali Diken cinayete kurban gitti!

Çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken Zeynel Boyacı'nın yalanları ortaya çıkmaya başladı.

32 yaşındaki Ali Diken cinayete kurban gitti!

32 yaşındaki motokuryenin kaybından bir gün önce Zeynel Boyacı ile gerçekleştirdiği buluşmada bir kadın meselesi hakkında konuşulduğu söyleniyordu.

32 yaşındaki Ali Diken cinayete kurban gitti!

Yasa dışı yollarla yurtdışına kaçmayı planlayan Zeynel, yayının ardından kıskıvrak yakalandı.

32 yaşındaki Ali Diken cinayete kurban gitti!

Ters kelepçe ile gözaltına alınan Zeynel Boyacı, katil zanlısı olarak emniyete götürüldü.

32 yaşındaki Ali Diken cinayete kurban gitti!

Sorgusunda arkadaşının kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü itiraf eden Zeynel Boyacı, açıklamalarıyla kan dondurdu.

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