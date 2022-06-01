37 yaşındaki kadın nerede?

2 çocuk annesi 37 yaşındaki Sayyora Abdukarimova'ya 26 gündür ulaşılamıyor. Müge Anlı'nın kapısını bu kez bir kız kardeş çaldı. Gözüyaşlı kadın, kız kardeşinin 26 gündür kayıp olduğunu en söyledi. 37 yaşındaki kadından bir iz yoktu... Kız kardeşi, en son görüştüğü kişi Ali isimli bir adamdı iddiasında bulundu. Yayına davet edilen adam canlı yayına geldi... Evli sevgilisi ve kız kardeşi canlı yayında yüzleşti! Evli olan Ali Bey farklı iddialar ortaya attı. Kız kardeşinin, Sayyora'ya eziyet ettiğini söyledi. Karşılıklı iddialar havada uçtu. Sayyora ve kız kardeşi kavga edip, Ali Bey'in evine mi gitti? Ali Bey'in karısı canlı yayına katıldı. Fatma Hanım, eve bir kadının geldiğini anlamadığını dile getirdi. Ali Bey'de karısının o sırada evde olmadığını, karısı gelmeden Sayyora'nın gittiğini söyledi.