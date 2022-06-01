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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

37 yaşındaki kadın nerede?

Evli sevgilisi ve kız kardeşi canlı yayında yüzleşti!

GİRİŞ TARİHİ: 01.06.2022, 14:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.06.2022, 15:16
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37 yaşındaki kadın nerede?

2 çocuk annesi 37 yaşındaki Sayyora Abdukarimova'ya 26 gündür ulaşılamıyor.

37 yaşındaki kadın nerede?

Müge Anlı'nın kapısını bu kez bir kız kardeş çaldı.

37 yaşındaki kadın nerede?

Gözüyaşlı kadın, kız kardeşinin 26 gündür kayıp olduğunu en söyledi.

37 yaşındaki kadın nerede?

37 yaşındaki kadından bir iz yoktu...

37 yaşındaki kadın nerede?

Kız kardeşi, en son görüştüğü kişi Ali isimli bir adamdı iddiasında bulundu.

37 yaşındaki kadın nerede?

Yayına davet edilen adam canlı yayına geldi...

37 yaşındaki kadın nerede?

Evli sevgilisi ve kız kardeşi canlı yayında yüzleşti!

37 yaşındaki kadın nerede?

Evli olan Ali Bey farklı iddialar ortaya attı.

37 yaşındaki kadın nerede?

Kız kardeşinin, Sayyora'ya eziyet ettiğini söyledi.

37 yaşındaki kadın nerede?

Karşılıklı iddialar havada uçtu.

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