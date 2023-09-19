4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz cinayete mi kurban gitti?

Sinop'ta yalnız yaşayan 39 yaşındaki 4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz, 16 Haziran'da şüpheli bir şekilde kayıplara karıştı.
Gizemli bir şekilde ortadan kaybolan genç kadının gözü yaşlı ailesi eski sevgilisi Coşkun Keskin'i suçladı. İşte Keziban Eryılmaz olayının ayrıntıları...
Anlatılanlara göre kaybolmadan önce ilk olarak eski sevgilisiyle görüşen Keziban Eryılmaz, sonrasında amcasının kızıyla buluştu.
Keziban Eryılmaz'ın kaybolduğu gün hakkında bilgiler veren kızı Ayşenur Muslu için tek şüpheli annesinin kaybolmadan görüştüğü eski sevgilisiydi.
Coşkun Keskin'in annesine şiddet uyguladığını söyleyen kızı Ayşenur Muslu, "Annem'in kaybolduğu gün eski sevgilisi evini taşımaya başladı" dedi.
İddialara göre eski sevgili Coşkun Keskin'in kayıp olan Keziban Eryılmaz'ı tehdit ettiğini ve ailesiyle arasını açtığı söylendi.
Canlı yayında iddialara yanıt veren eski sevgilinin sözleri Keziban'ın ailesini çileden çıkardı. Cezaevinde olduğu dönemde Keziban'ın Harun Özdemir ile yasak aşk yaşadığını söyleyen Coşkun Keskin, Harun Özdemir'in Keziban'a bir şeyler yapmış olabileceğini ifade etti.
Keziban'a bir şey yapmadığını söyleyen Harun Özdemir, kendisinin Keziban ile kısa süre bir birliktelik yaşadığını ve Keziban ile evlenmeyi düşündüğünü ifade etti.
Keziban Eryılmaz'ın birlikte yaşadığı Coşkun Keskin'in eski sevgilisi de programa telefonla katıldı. Eski sevgili "Çoşkun saplantılıdır. Ben ayrılmak isteyince fotoğraflarımı uygunsuz hale getirip aileme arkadaşlarıma attı" dedi.