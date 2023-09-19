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4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz cinayete mi kurban gitti?

GİRİŞ TARİHİ: 19.09.2023, 13:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.09.2023, 13:18
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4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz cinayete mi kurban gitti?

Sinop'ta yalnız yaşayan 39 yaşındaki 4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz, 16 Haziran'da şüpheli bir şekilde kayıplara karıştı.

4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz cinayete mi kurban gitti?

Gizemli bir şekilde ortadan kaybolan genç kadının gözü yaşlı ailesi eski sevgilisi Coşkun Keskin'i suçladı. İşte Keziban Eryılmaz olayının ayrıntıları...

4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz cinayete mi kurban gitti?

Anlatılanlara göre kaybolmadan önce ilk olarak eski sevgilisiyle görüşen Keziban Eryılmaz, sonrasında amcasının kızıyla buluştu.

4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz cinayete mi kurban gitti?

Keziban Eryılmaz'ın kaybolduğu gün hakkında bilgiler veren kızı Ayşenur Muslu için tek şüpheli annesinin kaybolmadan görüştüğü eski sevgilisiydi.

4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz cinayete mi kurban gitti?

Coşkun Keskin'in annesine şiddet uyguladığını söyleyen kızı Ayşenur Muslu, "Annem'in kaybolduğu gün eski sevgilisi evini taşımaya başladı" dedi.

4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz cinayete mi kurban gitti?

İddialara göre eski sevgili Coşkun Keskin'in kayıp olan Keziban Eryılmaz'ı tehdit ettiğini ve ailesiyle arasını açtığı söylendi.

4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz cinayete mi kurban gitti?

Canlı yayında iddialara yanıt veren eski sevgilinin sözleri Keziban'ın ailesini çileden çıkardı. Cezaevinde olduğu dönemde Keziban'ın Harun Özdemir ile yasak aşk yaşadığını söyleyen Coşkun Keskin, Harun Özdemir'in Keziban'a bir şeyler yapmış olabileceğini ifade etti.

4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz cinayete mi kurban gitti?

Keziban'a bir şey yapmadığını söyleyen Harun Özdemir, kendisinin Keziban ile kısa süre bir birliktelik yaşadığını ve Keziban ile evlenmeyi düşündüğünü ifade etti.

4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz cinayete mi kurban gitti?

Keziban Eryılmaz'ın birlikte yaşadığı Coşkun Keskin'in eski sevgilisi de programa telefonla katıldı. Eski sevgili "Çoşkun saplantılıdır. Ben ayrılmak isteyince fotoğraflarımı uygunsuz hale getirip aileme arkadaşlarıma attı" dedi.

4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz cinayete mi kurban gitti?

Coşkun'u tanıdığını söyleyen başka bir izleyici de "Bu adam kadınların fotoğraflarını çekiyor. Hatta bu yüzden dayak yemişliği var. Polis kayıtlarında görürsünüz" dedi.

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