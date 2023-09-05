ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz öldürüldü mü?

GİRİŞ TARİHİ: 05.09.2023, 17:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.09.2023, 12:20
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz öldürüldü mü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona fırtına gibi girdi.

4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz öldürüldü mü?

Fenomen program 16'ncı sezonuyla izleyici karşısına çıktı.

4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz öldürüldü mü?

Keziban Eryılmaz olayı Türkiye'nin gündemine oturdu.

4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz öldürüldü mü?

Programda yine birbirinden ilginç ve gizemli olaylar yaşandı.

4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz öldürüldü mü?

Keziban Eryılmaz olayı milyonları ekran başına topladı.

4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz öldürüldü mü?

Gizemli bir şekilde ortadan kaybolan genç kadının gözü yaşlı ailesi eski sevgilisi Coşkun Keskin'i suçladı.

4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz öldürüldü mü?

Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen aile üyelerinin gözleri yaşlıydı.

4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz öldürüldü mü?

Eski sevgilinin sözleri Keziban'ın ailesini çileden çıkardı.

4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz öldürüldü mü?

Bir süre önce hapisten çıktığını belirten Coşkun ise Keziban kaybolmadan önce yan yana olduklarını söyledi.

4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz öldürüldü mü?

"Emniyet benim ifademi aldı. Bilgim yok. Nerede olduğunu bilmiyorum" şeklinde konuştu.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN