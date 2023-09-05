4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz öldürüldü mü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona fırtına gibi girdi. Fenomen program 16'ncı sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Keziban Eryılmaz olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Programda yine birbirinden ilginç ve gizemli olaylar yaşandı. Keziban Eryılmaz olayı milyonları ekran başına topladı. Gizemli bir şekilde ortadan kaybolan genç kadının gözü yaşlı ailesi eski sevgilisi Coşkun Keskin'i suçladı. Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen aile üyelerinin gözleri yaşlıydı. Eski sevgilinin sözleri Keziban'ın ailesini çileden çıkardı. Bir süre önce hapisten çıktığını belirten Coşkun ise Keziban kaybolmadan önce yan yana olduklarını söyledi. 'Emniyet benim ifademi aldı. Bilgim yok. Nerede olduğunu bilmiyorum' şeklinde konuştu. Suçlamaların odağındaki adamın cezaevine girme nedenin ise daha önce Keziban'a şiddet uyguladığı ortaya çıktı. 4 çocuk annesinin uzun zamandır ortada olmaması akıllara öldürülmüş olabileceği ihtimalini getirdi. Coşkun ise Keziban ile yaşadıklarını şöyle anlattı: 'Kendisi beni aradı.' 'Ayakkabısının yırtıldığını anlattı. ' 'Kendisini çay bahçesinden aldım. ' 'Terlik ve ayakkabı aldık.' 'Çay bahçesinin karşısından da alkol alıp içtik.' 'Araba konuşup ağlaştık.' 'Sonra çay bahçesine bırakıp eve gittim. ' 'Ertesi gün akşam arkadaşım Hüseyin beni aradı.' 'Çay bahçesindeyim gelsene seninki de burada dedi.Ben de gittim.' 'Sonra kendisi bana selam verince yanına gittim.' 'Ayrı bir yere geçtik.' 'Ben barışmak için teklifte bulundum.' 'Çok geç dedi.' ' Bir gün buralardan çekip gideceğim ölümü dirimi bulamayacaksınız dedi.' 'Kendisini bir daha görmedim.' Aile üyeleri ise bu sözler sonrası çileden çıktı. Eski sevgili Coşkun'un bu olayda parmağının olduğunu anlattı. Müge Anlı ise 'Beraber olduğun insanı, karım diyorsunuz ya... Merak etmedin mi? Karın ya kime kaçmış nereye gitmiş diye insan bakmaz mı?' ifadelerini kullandı. Yayına telefon yağdı. Talihsiz kadının sürekli şiddet gördüğünü belirttiler. Coşkun Keskin'in 'Benim adım yakışıklı Coşkun...' dediğini söylediler. Kıskançlık yüzünden Keziban Eryılmaz'ın öldürüldüğünü anlattılar. Suçlamaların odağındaki Keskin, Eryılmaz'ın tefecilerle sorunları olduğunu öne sürdü. 'Gücümüz yetiyorsa alırım dedim' 4 çocuk annesinin parasını yediği iddiası da gündeme geldi. Canlı yayında zaman zaman tansiyon yükseldi. Acılı aile, Coşkun Keskin'in üzerine yürüdü. Araya güvenlik görevlileri girdi. Keziban Eryılmaz olayı nedir? 4 çocuk annesi Keziban Eryılmaz'ın sevgilisi Coşkun Keskin tarafından katledildiği iddia edildi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, kayıpları bulmaya hasret kalanları kavuşturmaya devam ediyor. Birçok faili meçhul cinayeti aydınlatan Anlı'nın yeni sezonu merakla bekleniyordu. 4 Eylül'de izleyiciyle buluşan Müge Anlı'nın ele aldığı dosya yine çok konuşuldu. Keziban Eryılmaz nerede? Talihsiz kadının başına ne geldi? Ayrıldığı Coşkun Keskin'in kurbanı mı oldu? Sır dolu olayda neler yaşandı? Fenomen program Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de Müge Anlı İle Tatlı Sert'in tüm bölümleri için atv.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.