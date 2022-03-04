ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

4 Mart 2022 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında neler yaşandı?

GİRİŞ TARİHİ: 04.03.2022, 13:05 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.03.2022, 14:03
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
4 Mart 2022 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında neler yaşandı?

Ekranların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem yine oldukça yoğundu. Canlı yayında konuşulanlar Türkiye'nin de gündemine oturdu.

4 Mart 2022 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında neler yaşandı?

15 yaşında evden kaçan Kevser Börekçi'nin annesi, kızının eve dönmesini istedi. 15 yaşındaki kızının Maksut Öztürk isimli bir kişiye kaçtığını ifade eden anne Hatice Börekçi, "Biz, çocukları için yaşayan bir aileyiz" dedi.

4 Mart 2022 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında neler yaşandı?

Kızının kaçtığı Maksut Öztürk'ün Niğde'de yaşadığını belirten anne Hatice Börekçi, kızının kandırıldığını söyledi.

4 Mart 2022 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında neler yaşandı?

15 yaşındaki Kevser'in ağabeyi Yaşar Börekçi de gözyaşlarını tutamadı. Börekçi, Maksut Öztürk'ün evli olduğunu dile getirdi.

4 Mart 2022 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında neler yaşandı?

Maksut Öztürk'ün eşinden haber alınamadığı iddiasını ortaya atan aile, kızlarının sağlık durumundan da endişeliydi.

4 Mart 2022 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında neler yaşandı?

Anne Hatice Börekçi, "Kızım gittiğinden beri dert sahibi olduk. Hislerimizi kaybettik. Ne aldığımız nefesten, ne yediğimiz yemekten hayır var" dedi.

4 Mart 2022 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında neler yaşandı?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Maksut Öztürk'ün Facebook profilinde ilişki durumu yer aldığını belirtti. Öztürk'ün ilişki durumu kısmına 'ilişkisi yok' yazdığı ortaya çıktı.

4 Mart 2022 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında neler yaşandı?

Kevser'in henüz bir çocuk olduğunu dile getiren Avukat Rahmi Özkan, "Kendi isteğiyle dahi gitmiş olsa bahsi geçen kişi bir çocuk. O yüzden Maksut Öztürk bu yoldan bir an önce dönmeli" sözlerini kullandı.

4 Mart 2022 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında neler yaşandı?

Maksut Öztürk'ün eski eşi Esranur da Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlandı.

4 Mart 2022 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında neler yaşandı?

Öztürk'ün eski eşi, "Yıllarca uğraştım ve zorla boşanabildim" diye konuştu.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN