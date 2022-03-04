4 Mart 2022 Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında neler yaşandı?

Ekranların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem yine oldukça yoğundu. Canlı yayında konuşulanlar Türkiye'nin de gündemine oturdu.
15 yaşında evden kaçan Kevser Börekçi'nin annesi, kızının eve dönmesini istedi. 15 yaşındaki kızının Maksut Öztürk isimli bir kişiye kaçtığını ifade eden anne Hatice Börekçi, "Biz, çocukları için yaşayan bir aileyiz" dedi.
Kızının kaçtığı Maksut Öztürk'ün Niğde'de yaşadığını belirten anne Hatice Börekçi, kızının kandırıldığını söyledi.
15 yaşındaki Kevser'in ağabeyi Yaşar Börekçi de gözyaşlarını tutamadı. Börekçi, Maksut Öztürk'ün evli olduğunu dile getirdi.
Maksut Öztürk'ün eşinden haber alınamadığı iddiasını ortaya atan aile, kızlarının sağlık durumundan da endişeliydi.
Anne Hatice Börekçi, "Kızım gittiğinden beri dert sahibi olduk. Hislerimizi kaybettik. Ne aldığımız nefesten, ne yediğimiz yemekten hayır var" dedi.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Maksut Öztürk'ün Facebook profilinde ilişki durumu yer aldığını belirtti. Öztürk'ün ilişki durumu kısmına 'ilişkisi yok' yazdığı ortaya çıktı.
Kevser'in henüz bir çocuk olduğunu dile getiren Avukat Rahmi Özkan, "Kendi isteğiyle dahi gitmiş olsa bahsi geçen kişi bir çocuk. O yüzden Maksut Öztürk bu yoldan bir an önce dönmeli" sözlerini kullandı.