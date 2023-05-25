Ünal Yurdakul cinayetleri neden işledi? Sevgi Demirci kimdir? Sevgi Demirci olayı nedir? Sevgi Demirci ve iki çocuğunun Müge Anlı'da aranıyordu. İki çocuk ve talihsiz kadının Ünal isimli kişi tarafından katledildiği düşünülüyordu. Genç kadın ve çevresindeki 4 kişinin daha katledildiği öğrenildi.