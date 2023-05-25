Türkiye, hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan fenomen program Müge Anlı'da işlenen Sevgi Demirci olayını konuşuyor.
Sevgi Demirci ve 2 çocuğu 2 yıl önce sırra kadem bastı. Konu araştırılırken korkunç detaylar ortaya çıktı.
Demirci ailesinden anne, baba ve çocukların yanı sıra Sevgi Demirci'nin aşk yaşadığı öne sürülen Erdoğan isimli bir kişiye de ulaşılamıyordu. Kaybolan herkesin Sevgi Demirci ile bağlantısının olması akıllarda soru işareti bıraktı.
Anne ve çocuklarının son görüldüğü yer Silivri'de yıkık şekildeki prefabrik evdi. O harabede 3 kişinin cesedine ulaşıldı.
Beklenen itiraf Ömer Yurdakul'dan geldi. 5 kişiyi de Sevgi Demirci ile aşk yaşayan kuzeni Ünal Yurdakul'un öldürdüğünü sorguda açıkladı.
Cinayetler işlenirken Ünal Yudakul'un yanında olduğunu söyleyen Ömer Yurdakul mahkemeye sevk edildi.
Müge Anlı canlı yayınında hakkındaki korkunç iddiaları reddeden Ünal Yurdakul'a da kelepçe takılarak hakim karşısına çıkacak.
Ünal Yurdakul cinayetleri neden işledi? Sevgi Demirci kimdir? Sevgi Demirci olayı nedir? Sevgi Demirci ve iki çocuğunun Müge Anlı'da aranıyordu. İki çocuk ve talihsiz kadının Ünal isimli kişi tarafından katledildiği düşünülüyordu. Genç kadın ve çevresindeki 4 kişinin daha katledildiği öğrenildi.