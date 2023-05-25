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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

5 cinayet işledi! Kan donduran olay

GİRİŞ TARİHİ: 25.05.2023, 11:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.05.2023, 12:13
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5 cinayet işledi! Kan donduran olay

Türkiye, hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan fenomen program Müge Anlı'da işlenen Sevgi Demirci olayını konuşuyor.

5 cinayet işledi! Kan donduran olay

Sevgi Demirci ve 2 çocuğu 2 yıl önce sırra kadem bastı. Konu araştırılırken korkunç detaylar ortaya çıktı.

5 cinayet işledi! Kan donduran olay

Sevgi Demirci ve çocuklarının yanı sıra iki kişiden daha, uzun zamandır haber alınamıyordu.

5 cinayet işledi! Kan donduran olay

Demirci ailesinden anne, baba ve çocukların yanı sıra Sevgi Demirci'nin aşk yaşadığı öne sürülen Erdoğan isimli bir kişiye de ulaşılamıyordu. Kaybolan herkesin Sevgi Demirci ile bağlantısının olması akıllarda soru işareti bıraktı.

5 cinayet işledi! Kan donduran olay

Anne ve çocuklarının son görüldüğü yer Silivri'de yıkık şekildeki prefabrik evdi. O harabede 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

5 cinayet işledi! Kan donduran olay

Beklenen itiraf Ömer Yurdakul'dan geldi. 5 kişiyi de Sevgi Demirci ile aşk yaşayan kuzeni Ünal Yurdakul'un öldürdüğünü sorguda açıkladı.

5 cinayet işledi! Kan donduran olay

Cinayetler işlenirken Ünal Yudakul'un yanında olduğunu söyleyen Ömer Yurdakul mahkemeye sevk edildi.

5 cinayet işledi! Kan donduran olay

Müge Anlı canlı yayınında hakkındaki korkunç iddiaları reddeden Ünal Yurdakul'a da kelepçe takılarak hakim karşısına çıkacak.

5 cinayet işledi! Kan donduran olay

Ünal Yurdakul cinayetleri neden işledi? Sevgi Demirci kimdir? Sevgi Demirci olayı nedir? Sevgi Demirci ve iki çocuğunun Müge Anlı'da aranıyordu. İki çocuk ve talihsiz kadının Ünal isimli kişi tarafından katledildiği düşünülüyordu. Genç kadın ve çevresindeki 4 kişinin daha katledildiği öğrenildi.

5 cinayet işledi! Kan donduran olay

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayında 10.00'da atv'de

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