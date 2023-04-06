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7 yıl önce oğlunu aradı, şimdi katilini arıyor

GİRİŞ TARİHİ: 06.04.2023, 15:10 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.04.2023, 15:17
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7 yıl önce oğlunu aradı, şimdi katilini arıyor

7 yıl önce 12 yaşındaki çocuğunu aramak için Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı Sebahattin Köse...

7 yıl önce oğlunu aradı, şimdi katilini arıyor

O yıllarda çok sayıda kaçan çocuk olmadığını söyleyen Müge Anlı, çok şaşırdığını dile getirdi. Sonrasında çocuğu bulduklarını anlattı.

7 yıl önce oğlunu aradı, şimdi katilini arıyor

Babası 7 yıl önce bulduğunda şehir değiştireceğini söylemişti, o yıllarda taşındıkları ortaya çıktı.

7 yıl önce oğlunu aradı, şimdi katilini arıyor

Baba, Müge Anlı'nın kapısını tam 7 yıl sonra bir kez daha çaldı.

7 yıl önce oğlunu aradı, şimdi katilini arıyor

18 Ocak 2016 tarihinde 15 gün haber alamadığı oğlundan bir iz aramak için geldiğinde gözü yaşlı babaya müjdeyi Müge Anlı vermişti.

7 yıl önce oğlunu aradı, şimdi katilini arıyor

12 yaşında Tuzla'dan kaybolduğunda arayıp bulunan şuan 19 yaşına gelen Beytullah Köse, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

7 yıl önce oğlunu aradı, şimdi katilini arıyor

Baba Sebahattin Köse oğlunun katil zanlısı olarak aranan Galip Furkan Dönmez isimli arkadaşının yakalanması için çağrıda bulundu.

7 yıl önce oğlunu aradı, şimdi katilini arıyor

Baba Sebahattin Köse 7 yıl sonra bu kez de oğlunun katilini bulmak için stüdyoda.

7 yıl önce oğlunu aradı, şimdi katilini arıyor

Tuzla'dan İzmir'e taşındıklarını söyleyen baba oğlunu evde tutamadığını İzmir'den kaçıp İstanbul'a geldiğini söyledi.

7 yıl önce oğlunu aradı, şimdi katilini arıyor

"Mayıs'da askere gideceğini, İstanbul'da çalıştığını söylemişti" diyen baba yaklaşık olarak bir yıldır oğlunu görmediğini söyledi.

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