7 yıl önce oğlunu aradı, şimdi katilini arıyor

O yıllarda çok sayıda kaçan çocuk olmadığını söyleyen Müge Anlı, çok şaşırdığını dile getirdi. Sonrasında çocuğu bulduklarını anlattı.
Babası 7 yıl önce bulduğunda şehir değiştireceğini söylemişti, o yıllarda taşındıkları ortaya çıktı.
18 Ocak 2016 tarihinde 15 gün haber alamadığı oğlundan bir iz aramak için geldiğinde gözü yaşlı babaya müjdeyi Müge Anlı vermişti.
12 yaşında Tuzla'dan kaybolduğunda arayıp bulunan şuan 19 yaşına gelen Beytullah Köse, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Baba Sebahattin Köse oğlunun katil zanlısı olarak aranan Galip Furkan Dönmez isimli arkadaşının yakalanması için çağrıda bulundu.
Tuzla'dan İzmir'e taşındıklarını söyleyen baba oğlunu evde tutamadığını İzmir'den kaçıp İstanbul'a geldiğini söyledi.