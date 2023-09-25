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70 gündür kayıp olan Bedriye Kılıç'a ne oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 25.09.2023, 15:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.09.2023, 15:24
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70 gündür kayıp olan Bedriye Kılıç'a ne oldu?

Evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ın 5 Temmuz Cumartesi günü Konya Akşehir'de kayboldu!

70 gündür kayıp olan Bedriye Kılıç'a ne oldu?

Belediyede çalışan Bedriye Hanım'ın, kiraz festivalinde yapılan röportajda ekrana çıktığı için eşi ile tartıştığı ortaya çıktı.

70 gündür kayıp olan Bedriye Kılıç'a ne oldu?

3 çocuk annesi Bedriye Kılıç eşiyle tartıştıktan sonra sırra kadem bastı.

70 gündür kayıp olan Bedriye Kılıç'a ne oldu?

İddiaların odağındaki eşi canlı yayına katıldı.

70 gündür kayıp olan Bedriye Kılıç'a ne oldu?

Eşi ile aralarında geçen tartışmayı anlatan Tayfur Kılıç, eşini tartıştıktan sonra eve almadığını söyledi.

70 gündür kayıp olan Bedriye Kılıç'a ne oldu?

Tayfur Kılıç ve Bedriye Hanım'ın ailesi canlı yayında yüzleşti. Bedriye Hanım'ın ailesi, kızlarının kaybından eşi Tayfur'u sorumlu tuttu.

70 gündür kayıp olan Bedriye Kılıç'a ne oldu?

Bedriye Hanım'ın eski iş arkadaşı canlı yayına bağlandı.

70 gündür kayıp olan Bedriye Kılıç'a ne oldu?

Tayfur Kılıç hakkında çarpıcı iddialarda bulunan Özlem Hanım, Bedriye'nin öldürüldüğünü düşündüğünü söyledi.

70 gündür kayıp olan Bedriye Kılıç'a ne oldu?

Tayfur Kılıç ise eşinin başka birisine kaçtığını düşündüğünü söyledi.

70 gündür kayıp olan Bedriye Kılıç'a ne oldu?

Bedriye Kılıç'ın kaybolduğu gün, Tayfur Kılıç'ın eşini aramak yerine arabasına tamir etmeye götürmesi kafaları karıştırdı.

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