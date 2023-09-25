70 gündür kayıp olan Bedriye Kılıç'a ne oldu?

Evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ın 5 Temmuz Cumartesi günü Konya Akşehir'de kayboldu!
Belediyede çalışan Bedriye Hanım'ın, kiraz festivalinde yapılan röportajda ekrana çıktığı için eşi ile tartıştığı ortaya çıktı.
Eşi ile aralarında geçen tartışmayı anlatan Tayfur Kılıç, eşini tartıştıktan sonra eve almadığını söyledi.
Tayfur Kılıç ve Bedriye Hanım'ın ailesi canlı yayında yüzleşti. Bedriye Hanım'ın ailesi, kızlarının kaybından eşi Tayfur'u sorumlu tuttu.
Tayfur Kılıç hakkında çarpıcı iddialarda bulunan Özlem Hanım, Bedriye'nin öldürüldüğünü düşündüğünü söyledi.