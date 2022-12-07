70 yaşındaki sahte hoca, 18 yaşındaki kızı kaçırdı. Gerçeği Müge Anlı ortaya çıkardı

Müge Anlı, akıl almaz bir olayı ekrana taşıdı. 18 yaşındaki Ayşenur Ataş'ın 70 yaşındaki üfürükçü Kahraman Kurnaz tarafından yıllarca istismar edildiği ortaya çıktı.
Mehmet Bey, kızının bulunması için Müge Anlı İle Tatlı Sert'e katıldı. Genç kız babasıyla kucakladı, hasret sona erdi.
Yaşlı adamın, genç kızı "elimde görüntülerin" var diyerek yanında tuttuğu ve Ayşenur'u küçüklüğünden beri istismar ettiği ortaya çıktı.
"O bana kocam diyor ben onu yeğenim olarak görüyorum" diyen yaşlı adam her şeyi inkar etti. Kurnaz: "Kendisi sevdikten, istedikten sonra neden olmasın?" sözleriyle büyük tepki topladı.
"Ben Ayşenur Ataş'ı 12 yaşından bu yana tanırım. Tılsım yapmadım. Annesi evi ver, kızı al dedi" iddiasında bulundu.
Birçok kişi konuyla ilgili mikrofonlara konuştu ve yalancı hocanın yaptığı tüyler ürperten olayları anlattı.