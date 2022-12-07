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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

70 yaşındaki sahte hoca, 18 yaşındaki kızı kaçırdı. Gerçeği Müge Anlı ortaya çıkardı

GİRİŞ TARİHİ: 07.12.2022, 11:42 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.12.2022, 13:32
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70 yaşındaki sahte hoca, 18 yaşındaki kızı kaçırdı. Gerçeği Müge Anlı ortaya çıkardı

Müge Anlı, akıl almaz bir olayı ekrana taşıdı. 18 yaşındaki Ayşenur Ataş'ın 70 yaşındaki üfürükçü Kahraman Kurnaz tarafından yıllarca istismar edildiği ortaya çıktı.

70 yaşındaki sahte hoca, 18 yaşındaki kızı kaçırdı. Gerçeği Müge Anlı ortaya çıkardı

Mehmet Bey, kızının bulunması için Müge Anlı İle Tatlı Sert'e katıldı. Genç kız babasıyla kucakladı, hasret sona erdi.

70 yaşındaki sahte hoca, 18 yaşındaki kızı kaçırdı. Gerçeği Müge Anlı ortaya çıkardı

Mehmet Ataş, kızının sahte hoca Kahraman Kurnaz tarafından alıkoyulduğunu iddia etti.

70 yaşındaki sahte hoca, 18 yaşındaki kızı kaçırdı. Gerçeği Müge Anlı ortaya çıkardı

Konuyu araştıran Anlı, kan donduran gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

70 yaşındaki sahte hoca, 18 yaşındaki kızı kaçırdı. Gerçeği Müge Anlı ortaya çıkardı

Yaşlı adamın, genç kızı "elimde görüntülerin" var diyerek yanında tuttuğu ve Ayşenur'u küçüklüğünden beri istismar ettiği ortaya çıktı.

70 yaşındaki sahte hoca, 18 yaşındaki kızı kaçırdı. Gerçeği Müge Anlı ortaya çıkardı

"O bana kocam diyor ben onu yeğenim olarak görüyorum" diyen yaşlı adam her şeyi inkar etti. Kurnaz: "Kendisi sevdikten, istedikten sonra neden olmasın?" sözleriyle büyük tepki topladı.

70 yaşındaki sahte hoca, 18 yaşındaki kızı kaçırdı. Gerçeği Müge Anlı ortaya çıkardı

"Ben Ayşenur Ataş'ı 12 yaşından bu yana tanırım. Tılsım yapmadım. Annesi evi ver, kızı al dedi" iddiasında bulundu.

70 yaşındaki sahte hoca, 18 yaşındaki kızı kaçırdı. Gerçeği Müge Anlı ortaya çıkardı

Birçok kişi konuyla ilgili mikrofonlara konuştu ve yalancı hocanın yaptığı tüyler ürperten olayları anlattı.

70 yaşındaki sahte hoca, 18 yaşındaki kızı kaçırdı. Gerçeği Müge Anlı ortaya çıkardı

Mehmet Ataş'ın evde bulduğu muskadan iddia kupunu ve cips paketi çıktı.

70 yaşındaki sahte hoca, 18 yaşındaki kızı kaçırdı. Gerçeği Müge Anlı ortaya çıkardı

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı: "Aradaki bazı farklar insanın aklına iğrenç şeyler getiriyor. 70 yaşındaki bir adamla 18 yaşındaki bir çocuk yan yana olmaz. Oluyorsa altında başka şeyler ararım. Ne yapılıyor bu çocuğuya bakarım..." dedi.

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