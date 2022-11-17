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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Abdullah Ergin'i kim öldürdü?

GİRİŞ TARİHİ: 17.11.2022, 15:02 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.11.2022, 15:24
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Abdullah Ergin'i kim öldürdü?

atv'nin izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te korkunç bir şekilde öldürülen Abdullah Ergin'in katili aranıyor.

Abdullah Ergin'i kim öldürdü?

48 yaşındaki talihsiz adamın demirle dövülerek öldürüldüğü belirlenirken 38 saat boyunca olay yerinde yardım beklediği ortaya çıktı.

Abdullah Ergin'i kim öldürdü?

Abdullah Ergin'in ilk eşinden olan kızı Elif ise gözü yaşlı bir şekilde babasının katilini bulmak istediğini dile getirdi.

Abdullah Ergin'i kim öldürdü?

Abdullah Ergin'in ilk eşinden boşanmasına neden olduğu iddia edilen ikinci eş Asuman'dan ve babasının yeni sevgilisi Ömür'den şüphelendiğini ifade eden Elif, bir an önce katilin ortaya çıkmasını istedi.

Abdullah Ergin'i kim öldürdü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan Asuman ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Abdullah Ergin'i kim öldürdü?

Müge Anlı ise Asuman'ın stüdyoya gelmesini isterken Ömür'e de hakkındaki suçlamalara cevap verme çağrısı yaptı.

Abdullah Ergin'i kim öldürdü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.

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