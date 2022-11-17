Abdullah Ergin'i kim öldürdü?

atv'nin izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te korkunç bir şekilde öldürülen Abdullah Ergin'in katili aranıyor.
48 yaşındaki talihsiz adamın demirle dövülerek öldürüldüğü belirlenirken 38 saat boyunca olay yerinde yardım beklediği ortaya çıktı.
Abdullah Ergin'in ilk eşinden olan kızı Elif ise gözü yaşlı bir şekilde babasının katilini bulmak istediğini dile getirdi.
Abdullah Ergin'in ilk eşinden boşanmasına neden olduğu iddia edilen ikinci eş Asuman'dan ve babasının yeni sevgilisi Ömür'den şüphelendiğini ifade eden Elif, bir an önce katilin ortaya çıkmasını istedi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan Asuman ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.
Müge Anlı ise Asuman'ın stüdyoya gelmesini isterken Ömür'e de hakkındaki suçlamalara cevap verme çağrısı yaptı.