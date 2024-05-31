Acı gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı!

17 Mayıs Cuma günü Muğla'dan kaybolan 23 yaşındaki Figen Tülay Bayındır ve 18 yaşındaki arkadaşı Bahar Demir kayıplarının 15'inci gününde bulundu.
Gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı. Stüdyoya kızları aramak için gelen Selahattin Yalnız'ın, kızlara karşı cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.
Müge Anlı "Sen utanmadan nasıl bu kızları benim stüdyomda aramaya geldin? Ben senin kızlara ne yaptığını çok iyi biliyorum. Videolar elimde. Sen bu kızları bu kadar istismar edip nasıl onları aramaya stüdyoya gelirsin. Hakime savcıya konuşacaksın. Tüm videoların elimde" dedi.
Figen "14 yaşımızdan beri bu adam ikimize de tecavüz ediyor" dedi. Adam "O videolar doğru ama benim orada kılım kıpırdamıyor. Asıl beni taciz ediyorlar" dedi.
Müge Anlı "Nasıl kılın kıpırdamıyor? Her şey ortada" diye cevap verdikten sonra, Figen Selahattin Yalnız'ın "Dördünüz de karım olacaksınız" dediğini söyledi.
Müge Anlı, iddiaları Figen'in annesi Fitnat'a sordu. Fitnat Hanım, "Haberim yok" deyince Müge Anlı "Seni aldıracağım oradan; korkma" dedi.
Figen "Anne senin gözünün önünde olanları söyle. Senin önünde yaptıklarını söyle" dedi. Fitnat Hanım Selahattin Yalnız'ın "Dördünüz de karım olacaksınız" dediğini itiraf etti.
Müge Anlı, Bahar'a bu adama nasıl bulaştığını sordu. 18 yaşındaki Bahar babasının çalıştığını, şehir dışına gittiği zaman kendisini Figen'e emanet ettiğini söyledi.