Acı gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı!

Müge Anlı "Sen utanmadan nasıl bu kızları benim stüdyomda aramaya geldin? Ben senin kızlara ne yaptığını çok iyi biliyorum. Videolar elimde. Sen bu kızları bu kadar istismar edip nasıl onları aramaya stüdyoya gelirsin. Hakime savcıya konuşacaksın. Tüm videoların elimde" dedi.