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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Acı gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı!

GİRİŞ TARİHİ: 31.05.2024, 11:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.05.2024, 12:39
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Acı gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı!

17 Mayıs Cuma günü Muğla'dan kaybolan 23 yaşındaki Figen Tülay Bayındır ve 18 yaşındaki arkadaşı Bahar Demir kayıplarının 15'inci gününde bulundu.

Acı gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı!

Gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı. Stüdyoya kızları aramak için gelen Selahattin Yalnız'ın, kızlara karşı cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.

Acı gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı!

Müge Anlı "Sen utanmadan nasıl bu kızları benim stüdyomda aramaya geldin? Ben senin kızlara ne yaptığını çok iyi biliyorum. Videolar elimde. Sen bu kızları bu kadar istismar edip nasıl onları aramaya stüdyoya gelirsin. Hakime savcıya konuşacaksın. Tüm videoların elimde" dedi.

Acı gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı!

Figen "14 yaşımızdan beri bu adam ikimize de tecavüz ediyor" dedi. Adam "O videolar doğru ama benim orada kılım kıpırdamıyor. Asıl beni taciz ediyorlar" dedi.

Acı gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı!

Müge Anlı "Nasıl kılın kıpırdamıyor? Her şey ortada" diye cevap verdikten sonra, Figen Selahattin Yalnız'ın "Dördünüz de karım olacaksınız" dediğini söyledi.

Acı gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı!

Müge Anlı, iddiaları Figen'in annesi Fitnat'a sordu. Fitnat Hanım, "Haberim yok" deyince Müge Anlı "Seni aldıracağım oradan; korkma" dedi.

Acı gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı!

Figen "Anne senin gözünün önünde olanları söyle. Senin önünde yaptıklarını söyle" dedi. Fitnat Hanım Selahattin Yalnız'ın "Dördünüz de karım olacaksınız" dediğini itiraf etti.

Acı gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı!

Müge Anlı, Bahar'a bu adama nasıl bulaştığını sordu. 18 yaşındaki Bahar babasının çalıştığını, şehir dışına gittiği zaman kendisini Figen'e emanet ettiğini söyledi.

Acı gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı!

Kızlar, Gizem'in durumdan memnun olduğunu, onun "Ben onun karısı olacağım" dediğini söyledi.

Acı gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı!

Müge Anlı erkeklerin tecavüze uğramadığını, Selahattin Yalnız'ın doğruları söylemediğini ifade etti. Ardından elindeki görüntülerden birini Hüseyin'e gönderdi. Görüntüyü izleyen adam "Kedi vardı ben o kediyi almaya çalışıyordum" diyerek ahlaksızlığına kılıf uydurmaya çalıştı.

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