Aile kızlarına, kızları Emine Adal ise arabasına kavuştu!

Ailesi 21 gündür hayatından endişe ediyordu

Emine, günler sonra canlı yayına bağlandı. Eski eşinin kendisini dolandırdığını, kandırdığını anlattı. Adal: "Yaşadıklarımı unutamıyorum psikolojik olarak kötüyüm beni maddi manevi kullandı. Söylediği her şey yalan, her şeyi planlayarak yapmış. Arabamı Selçuk sattı ama onun sattığını ispat edemiyorum çünkü benden vekalet almıştı bir iş yapacağım sana da daha güzel araba alacağım demişti.