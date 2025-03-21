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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Aile kızlarına, kızları Emine Adal ise arabasına kavuştu!

GİRİŞ TARİHİ: 21.03.2025, 12:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.03.2025, 13:10
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Aile kızlarına, kızları Emine Adal ise arabasına kavuştu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert yine gözyaşlarını dindirdi. 18 Mart günü kızlarını bulmak için gelen Hörü ve Behçet çiftinin 47 yaşındaki engelli kızları Emine Adal'ı Müge Anlı dakikalar içinde buldu.

Aile kızlarına, kızları Emine Adal ise arabasına kavuştu!

47 yaşındaki %60 engelli Emine Adal, 27 Şubat'ta İzmir'de kayboluştu. Anne ve babasının hedefinde kızıyla beş ay evli kaldıktan sonra boşanan eski eşi vardı. Çocuğumuzu bitirdi diyerek gözyaşları içinde yardım istediler. Emine, yaklaşık 3 yıl önce lise arkadaşıyla evlendi ama aile Emine'ye değer vermediğini, yalan söylediğini düşünüyor ve evlenmesini istemiyordu. Fakat Selçuk, Emine'yi bu evliliğe çoktan ikna etmişti. Evlendikten beş ay sonra ailesine 'Selçuk'un bir tane kızı varmış mirasçısı olacakmış benim arabamı da o yüzden alabilirler.

Aile kızlarına, kızları Emine Adal ise arabasına kavuştu!

Biz kağıt üstünde boşanalım ki senin arabanı almasınlar diyerek arabasını 900 Bin TL'ye sattırmış ve Emine'nin babasının üstüne kredi çektirmiş. Daha sonra Çanakkale'de iş buldum orada çalışacağım, oraya yerleşelim diyerek Emine'yle beraber Çanakkale'ye yerleşmeye karar veriyorlar. Gittikten 1,5 yıl sonrada Emine'yi orada bırakıp kaçmış. Daha sonra Emine, kadın sığınma evine yerleşmiş.

Aile kızlarına, kızları Emine Adal ise arabasına kavuştu!

Ailesine durumunu anlatınca ailesi de yanımıza gel diyerek Emine'yi yeniden evlerine getirmişti. Ailesi, "1 Mart Cumartesi sabahı bizim yanımızdan arkadaşlarımla görüşeceğim diyerek ayrıldı taksiye de ben bindirdim hatta kızımı. Daha sonrada kendisinden haber alamadık. Eski eşinin başına bir şeyler getirmiş olmasından korkuyoruz." Diyerek yardım istedi.

Aile kızlarına, kızları Emine Adal ise arabasına kavuştu!

Ailesi 21 gündür hayatından endişe ediyordu

Emine, günler sonra canlı yayına bağlandı. Eski eşinin kendisini dolandırdığını, kandırdığını anlattı. Adal: "Yaşadıklarımı unutamıyorum psikolojik olarak kötüyüm beni maddi manevi kullandı. Söylediği her şey yalan, her şeyi planlayarak yapmış. Arabamı Selçuk sattı ama onun sattığını ispat edemiyorum çünkü benden vekalet almıştı bir iş yapacağım sana da daha güzel araba alacağım demişti.

Aile kızlarına, kızları Emine Adal ise arabasına kavuştu!

O'na bu araba benim elim ayağım o olmadan yaşayamam dedim ama gidip sattı. Engelli olduğumu biliyordu planlarıyla beni kandırdı. Günlerdir uyuyamıyorum yemek yiyemiyorum. Kabullenemiyorum çünkü eşimin benim elimden aldığı arabam değildi, benim özgürlüğümdü.

Aile kızlarına, kızları Emine Adal ise arabasına kavuştu!

Annem ve babam yemedi, içmedi o arabayı aldılar bana, evlendiğim adam ise engelliliğimden yararlanmak istedi bana Çanakkale'de dilendiricilik yaptırmak istedi benden çok daha iyi para kazanırsın dedi" diyerek yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Emine Adal, canlı yayına gelerek ailesiyle kavuştu.

Aile kızlarına, kızları Emine Adal ise arabasına kavuştu!

Canlı yayında iş insanından Emine'ye destek

Emine yaşadıklarını anlatırken iyilik için yarışan izleyicilerinden iş insanı Ahmet Yüce, Müge Anlı'ya ulaşarak 'Ben ona bir araç hediye etmek istiyorum' dedi. Bugünkü canlı yayında ise bir hayat daha Müge Anlı'nın dokunuşuyla değişti.

Aile kızlarına, kızları Emine Adal ise arabasına kavuştu!

Emine Adal yeni arabasına Turkuvaz Medya Stüdyoları'nda kavuştu. Emine, eski eşinin kandırıp elinden aldığı arabasıyla arabamı değil özgürlüğümü kaybettim demişti. Bugün ise yeni arabasıyla canlı yayında özgürlüğüne yeniden kavuştu.

Aile kızlarına, kızları Emine Adal ise arabasına kavuştu!

Emine Adal 'a çalışma müjdesi

Emine Adal'ın yeniden özgürlüğüne kavuşması için araba hediye eden iş insanı Ahmet Yüce, kendisine bir sürpriz daha yaptı ve İzmir'de iş imkanı sağlayacağı müjdesini verdi.

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