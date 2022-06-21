Ailesine mektup bırakıp, kayıplara karışmıştı...

Ayşe Hanım kızını aramak için Müge Anlı'ya gelmişti... Ailesine mektup bırakıp kayıplara karışan kızdan müjdeli haber. 17 yaşındaki İrem'in yanında olduğu düşünülen erkek arkadaşı, yayının ardından babası ile birlikte Bursa Mudanya polis merkezine giderek ifade verdi. ''Bizim yanımızda değil'' dediler ama o sırada İrem aradı ve çocuk şubeye getirildi... İrem ailesiyle görüşmek istemedi. Devlet korumasına alınan kız ailesine geri dönecek mi? Annesi Ayşe Hanım buruk bir sevinçle yayına katıldı. Müge Anlı'nın sorusu üzerine, ''yanımda değil'' cevabını verdi... Daha öncede devlet korumasına gittiğini 10 gün orada kaldığını söyleyen Ayşe Hanım üzgündü. Müge Anlı, kızını ikna etmesi gerektiğini, bunun prosüdür olduğunu söyledi. 17 yaşındaki İrem evine dönecek mi? Müge Anlı, kayıpları bulmaya, cinayetleri aydınlatmaya devam edecek...