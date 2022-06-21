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Ailesine mektup bırakıp, kayıplara karışmıştı...

17 yaşındaki kız bulundu

GİRİŞ TARİHİ: 21.06.2022, 14:26 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.06.2022, 14:27
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Ailesine mektup bırakıp, kayıplara karışmıştı...

Ayşe Hanım kızını aramak için Müge Anlı'ya gelmişti...

Ailesine mektup bırakıp, kayıplara karışmıştı...

Ailesine mektup bırakıp kayıplara karışan kızdan müjdeli haber.

Ailesine mektup bırakıp, kayıplara karışmıştı...

17 yaşındaki İrem'in yanında olduğu düşünülen erkek arkadaşı, yayının ardından babası ile birlikte Bursa Mudanya polis merkezine giderek ifade verdi.

Ailesine mektup bırakıp, kayıplara karışmıştı...

''Bizim yanımızda değil'' dediler ama o sırada İrem aradı ve çocuk şubeye getirildi...

Ailesine mektup bırakıp, kayıplara karışmıştı...

İrem ailesiyle görüşmek istemedi.

Ailesine mektup bırakıp, kayıplara karışmıştı...

Devlet korumasına alınan kız ailesine geri dönecek mi?

Ailesine mektup bırakıp, kayıplara karışmıştı...

Annesi Ayşe Hanım buruk bir sevinçle yayına katıldı.

Ailesine mektup bırakıp, kayıplara karışmıştı...

Müge Anlı'nın sorusu üzerine, ''yanımda değil'' cevabını verdi...

Ailesine mektup bırakıp, kayıplara karışmıştı...

Daha öncede devlet korumasına gittiğini 10 gün orada kaldığını söyleyen Ayşe Hanım üzgündü.

Ailesine mektup bırakıp, kayıplara karışmıştı...

Müge Anlı, kızını ikna etmesi gerektiğini, bunun prosüdür olduğunu söyledi.

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