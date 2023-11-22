Aleyna Çakır'ın ölümünde yeni gelişme...

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde ölü olarak bulunmuştu.
21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümü "intihar" olarak bilinse de yıllardır akıllarda hep bir soru işareti vardı.
Aleyna'nın ailesi, çalışma arkadaşları ve yakınları ölümünün intihar olmadığı söylemiş ve Ümitcan Uygun isimli sevgilisinin kendisine şiddet uyguladığı görüntüleri kamuoyuyla paylaşmıştı.
Olayın açığa çıkması için Müge Anlı'dan yardım isteyen acılı aile kızlarının ölümünün peşinde olduklarını ve asla pes etmeyeceklerini söylemişti.
Müge Anlı'da canlı yayına katılan Aleyna'nın bir arkadaşı Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı sürekli ölümle tehdit ettiğini, zorla para aldığını anlatmıştı.
Tüm Türkiye'yi şoke eden diğer ayrıntılardan biri de Ümitcan Uygun'un genç kızı bayıltana kadar dövüp sosyal medyadan canlı yayın yapması olmuştu.
Aleyna Çakır, defalarca Ümitcan Uygun'un şiddetine ve tehditlerine maruz kalmış, söylenenlere göre genç kız silahla ve bıçakla da tehdit edilmişti.
Sosyal medyada yayınlanan şiddet görüntülerinin ardından Aleyna Çakır, Ümitcan Uygun'u şikayet etmiş ve koruma talebinde bulunmuştu.
Ortaya çıkan görüntülerin ardından Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından serbest bırakılmıştı.