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Aleyna Çakır'ın ölümünde yeni gelişme...

GİRİŞ TARİHİ: 22.11.2023, 11:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.11.2023, 11:15
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Aleyna Çakır'ın ölümünde yeni gelişme...

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde ölü olarak bulunmuştu.

Aleyna Çakır'ın ölümünde yeni gelişme...

21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümü "intihar" olarak bilinse de yıllardır akıllarda hep bir soru işareti vardı.

Aleyna Çakır'ın ölümünde yeni gelişme...

Aleyna'nın ailesi, çalışma arkadaşları ve yakınları ölümünün intihar olmadığı söylemiş ve Ümitcan Uygun isimli sevgilisinin kendisine şiddet uyguladığı görüntüleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

Aleyna Çakır'ın ölümünde yeni gelişme...

Olayın açığa çıkması için Müge Anlı'dan yardım isteyen acılı aile kızlarının ölümünün peşinde olduklarını ve asla pes etmeyeceklerini söylemişti.

Aleyna Çakır'ın ölümünde yeni gelişme...

Müge Anlı'da canlı yayına katılan Aleyna'nın bir arkadaşı Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı sürekli ölümle tehdit ettiğini, zorla para aldığını anlatmıştı.

Aleyna Çakır'ın ölümünde yeni gelişme...

Tüm Türkiye'yi şoke eden diğer ayrıntılardan biri de Ümitcan Uygun'un genç kızı bayıltana kadar dövüp sosyal medyadan canlı yayın yapması olmuştu.

Aleyna Çakır'ın ölümünde yeni gelişme...

Aleyna Çakır, defalarca Ümitcan Uygun'un şiddetine ve tehditlerine maruz kalmış, söylenenlere göre genç kız silahla ve bıçakla da tehdit edilmişti.

Aleyna Çakır'ın ölümünde yeni gelişme...

Sosyal medyada yayınlanan şiddet görüntülerinin ardından Aleyna Çakır, Ümitcan Uygun'u şikayet etmiş ve koruma talebinde bulunmuştu.

Aleyna Çakır'ın ölümünde yeni gelişme...

Ortaya çıkan görüntülerin ardından Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından serbest bırakılmıştı.

Aleyna Çakır'ın ölümünde yeni gelişme...

Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili bir televizyon kanalındaki programa canlı olarak katılan kişi, anne Gülay Uygun'un yurtlarda kalan kız öğrencileri kötü yola düşürdüğünü iddia etmişti.

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