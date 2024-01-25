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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Ali Diken cinayetinde flaş gelişme! Çifte cinayet Müge Anlı'da ortaya çıktı!

GİRİŞ TARİHİ: 25.01.2024, 11:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.01.2024, 12:35
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Ali Diken cinayetinde flaş gelişme! Çifte cinayet Müge Anlı'da ortaya çıktı!

Müge Anlı programındaki cinayet itirafının ardından kayıp kurye 32 yaşındaki Ali Diken'in cenazesi bulundu. 4 saatlik arama çalışmasının ardından aynı bölgede battaniyeye sarılı ikinci cenazeye ulaşıldı. İkinci cenazenin katil zanlısı Zeynel Boyacı'nın baldızı olduğunu ortaya çıktı!

Ali Diken cinayetinde flaş gelişme! Çifte cinayet Müge Anlı'da ortaya çıktı!

20 Aralık Çarşamba günü Antalya'da, Ali Diken'in cinayete kurban gitmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ali Diken cinayetinde flaş gelişme! Çifte cinayet Müge Anlı'da ortaya çıktı!

Arkadaşını öldüren Zeynel Boyacı'nın ifadesi doğrultusunda, Ali Diken'in cenazesinin bulunduğu yerden çıkarılmasının ardından, aynı bölgede battaniyeye sarılı bir kadın cenazesi ortaya çıktı.

Ali Diken cinayetinde flaş gelişme! Çifte cinayet Müge Anlı'da ortaya çıktı!

Programa katılan Zeynel Boyacı, şüpheli tavırları nedeniyle kaçmak üzereyken gözaltına alındı ve sorguda Ali Diken'in cenazesinin gömüldüğü yeri itiraf etti.

Ali Diken cinayetinde flaş gelişme! Çifte cinayet Müge Anlı'da ortaya çıktı!

Şüpheli, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri eşliğinde gömüldüğü yerin bulunduğu Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'ni gösterdi.

Ali Diken cinayetinde flaş gelişme! Çifte cinayet Müge Anlı'da ortaya çıktı!

Yapılan arama çalışmalarında Ali Diken'in cesedi bulundu. Ancak, şüphelinin ifadeleri üzerine bölgede ikinci bir cenaze arayışına geçildi.

Ali Diken cinayetinde flaş gelişme! Çifte cinayet Müge Anlı'da ortaya çıktı!

Zeynel Boyacı'nın gösterdiği yerde yapılan arama sonucunda, battaniyeye sarılı 26 yaşındaki Zeynep Ece Aksay'a ait cenaze bulundu.

Ali Diken cinayetinde flaş gelişme! Çifte cinayet Müge Anlı'da ortaya çıktı!

Zeynep Ece Aksay'ın cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılarak otopsi için incelemeye alındı.

Ali Diken cinayetinde flaş gelişme! Çifte cinayet Müge Anlı'da ortaya çıktı!

Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili bir açıklama yayınladı. Bulunan ikinci cesedin katil zanlısının baldızına ait olduğu belirtildi.

Ali Diken cinayetinde flaş gelişme! Çifte cinayet Müge Anlı'da ortaya çıktı!

Zeynel Boyacı'nın arkadaşından 4 ay önce baldızını öldürdüğü ortaya çıktı.

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