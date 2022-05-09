Amasya'da cinayet!

Darbedildi, vurularak öldürüldü. İki çocuk babası Muhammet Burhan'ın katili kim? Muhammet Burhan'ın iddiaların odağındaki eşi konuştu. ''Kayınpederim beni sürekli rahatsız ediyordu'' 2 çocuk babasını ölüme götüren olaylar zinciri... Eşi Fatma şüphelendiği komşularıyla canlı yayında yüzleşti. ''Kocamla mesajlaşıyordu'' dediği komşusu Esra canlı yayında iddiaları yalanladı... Olay günü neler yaşandı? Cenazenin ertesi günü eşi cam sildi, salça yaptı iddiaları ortaya atıldı. 8 ay tutuklu kalan Deniz'in kuzeni de canlı yayına katıldı. Deniz, kendisini ifade edemediği için mi cinayet üzerine yıkıldı? Fatma'nın ''beni taciz ediyordu'' dediği kayınpederi canlı yayına bağlandı. Gelinin arkasında olduğunu ama kendisine iftira atıldığını söyledi. Öldürülen Muhammet Burhan'ı büyüten baba yalan mı söylüyor? 27 yaşında cinayete kurban giden Muhammet Burhan'ın katili kim, neden öldürüldü? Bu konudaki soru işaretleri devam ediyor...