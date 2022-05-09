ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Amasya'da cinayet!

GİRİŞ TARİHİ: 09.05.2022, 14:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.05.2022, 14:31
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Amasya'da cinayet!

Darbedildi, vurularak öldürüldü.

Amasya'da cinayet!

İki çocuk babası Muhammet Burhan'ın katili kim?

Amasya'da cinayet!

Muhammet Burhan'ın iddiaların odağındaki eşi konuştu.

Amasya'da cinayet!

''Kayınpederim beni sürekli rahatsız ediyordu''

Amasya'da cinayet!

2 çocuk babasını ölüme götüren olaylar zinciri...

Amasya'da cinayet!

Eşi Fatma şüphelendiği komşularıyla canlı yayında yüzleşti.

Amasya'da cinayet!

''Kocamla mesajlaşıyordu'' dediği komşusu Esra canlı yayında iddiaları yalanladı...

Amasya'da cinayet!

Olay günü neler yaşandı?

Amasya'da cinayet!

Cenazenin ertesi günü eşi cam sildi, salça yaptı iddiaları ortaya atıldı.

Amasya'da cinayet!

8 ay tutuklu kalan Deniz'in kuzeni de canlı yayına katıldı.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN