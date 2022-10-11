Anne itiraf etti: “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”

Müge Anlı, Pazartesi gününden bu yana Gaziantep'te öldürülen 3 yaşındaki Meryem Çiğdem'in nasıl öldüğünü araştırıyordu.
Müge Anlı Tatlı Sert programına Almanya'dan katılan acılı Baba Doğukan Ünal, kızı Sare Asya Ünal'ın kayıp olduğunu ve 3 yaşındaki evladı Meryem Çiğdem'in şüpheli ölümünü anlatmıştı.
Fakat birçok görgü tanığı canlı yayına bağlanarak anne Melisa'nın, Meryem'i dövdüğünü gördüğünü iddia etmişti.
Bugün ise küçük Meryem'in annesi Melisa, Almanya'dan canlı yayına bağlandı ve her şeyi itiraf etti: Ben diğer küçük kızımla çizgi film izliyordum. Recep ve kızım Meryem de evdeydi. Meryem ağlayarak yanıma gelince Recep ben ilgilenirim diyerek yatak odasına götürdü.
10-15 dakika sonra Meryem'in çığlıklarını duydum 'baba yapma, baba dur' diye bağırıyordu. Sonra yatak odasına gittim, kızım Recep'in kucağında çırılçıplaktı ve bayılmıştı. Recep'e bu çocuğa ne yaptın dedim?
Oyun oynuyorduk bayıldı dedi, sonra soğuk suyun altına tuttuk Meryem ayıldı, ambulans çağırıp hastaneye götürdük. Ama kimseye bir şey anlatamadım.
Recep beni tehdit etti, scooter'dan düştüğünü söyleyeceksin dedi. Beni konuşturmadı. Onu Almanya'ya kaçırmamı istedi. Beni kurtar diyordu. Recep'in ailesi de defalarca şahit oldu, bana kızını al Recep'in elinden demişlerdi.
Canlı yayında gelen itiraf üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri Recep Aldemir'in evine giderek gözaltına almak istedi fakat Recep evinde bulunamadı.
Aldemir ailesi ise oğullarının evden kaçmadığını iş aramak için dışarı çıktığını iddia etti.