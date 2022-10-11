Anne itiraf etti “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”

Bugün ise küçük Meryem'in annesi Melisa, Almanya'dan canlı yayına bağlandı ve her şeyi itiraf etti: Ben diğer küçük kızımla çizgi film izliyordum. Recep ve kızım Meryem de evdeydi. Meryem ağlayarak yanıma gelince Recep ben ilgilenirim diyerek yatak odasına götürdü.