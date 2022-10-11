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Anne itiraf etti: “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”

GİRİŞ TARİHİ: 11.10.2022, 11:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.10.2022, 12:37
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Anne itiraf etti “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”
Anne itiraf etti “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”

Müge Anlı, Pazartesi gününden bu yana Gaziantep'te öldürülen 3 yaşındaki Meryem Çiğdem'in nasıl öldüğünü araştırıyordu.

Anne itiraf etti “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”
Anne itiraf etti “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”

Müge Anlı Tatlı Sert programına Almanya'dan katılan acılı Baba Doğukan Ünal, kızı Sare Asya Ünal'ın kayıp olduğunu ve 3 yaşındaki evladı Meryem Çiğdem'in şüpheli ölümünü anlatmıştı.

Anne itiraf etti “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”
Anne itiraf etti “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”

Fakat birçok görgü tanığı canlı yayına bağlanarak anne Melisa'nın, Meryem'i dövdüğünü gördüğünü iddia etmişti.

Anne itiraf etti “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”
Anne itiraf etti “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”

Bugün ise küçük Meryem'in annesi Melisa, Almanya'dan canlı yayına bağlandı ve her şeyi itiraf etti: Ben diğer küçük kızımla çizgi film izliyordum. Recep ve kızım Meryem de evdeydi. Meryem ağlayarak yanıma gelince Recep ben ilgilenirim diyerek yatak odasına götürdü.

Anne itiraf etti “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”
Anne itiraf etti “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”

10-15 dakika sonra Meryem'in çığlıklarını duydum 'baba yapma, baba dur' diye bağırıyordu. Sonra yatak odasına gittim, kızım Recep'in kucağında çırılçıplaktı ve bayılmıştı. Recep'e bu çocuğa ne yaptın dedim?

Anne itiraf etti “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”
Anne itiraf etti “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”

Oyun oynuyorduk bayıldı dedi, sonra soğuk suyun altına tuttuk Meryem ayıldı, ambulans çağırıp hastaneye götürdük. Ama kimseye bir şey anlatamadım.

Anne itiraf etti “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”
Anne itiraf etti “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”

Recep beni tehdit etti, scooter'dan düştüğünü söyleyeceksin dedi. Beni konuşturmadı. Onu Almanya'ya kaçırmamı istedi. Beni kurtar diyordu. Recep'in ailesi de defalarca şahit oldu, bana kızını al Recep'in elinden demişlerdi.

Anne itiraf etti “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”
Anne itiraf etti “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”

Canlı yayında gelen itiraf üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri Recep Aldemir'in evine giderek gözaltına almak istedi fakat Recep evinde bulunamadı.

Anne itiraf etti “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”
Anne itiraf etti “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”

Aldemir ailesi ise oğullarının evden kaçmadığını iş aramak için dışarı çıktığını iddia etti.

Anne itiraf etti “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”
Anne itiraf etti “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”

Çocuğun düşmesi ile ilgili ise bildiklerini de anlatacağını belirtti.

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