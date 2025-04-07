canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
9
BİLDİRİMLER
  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Sustalı Ceylan
    Sustalı Ceylan YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Sonları cezaevi oldu! Müge Anlı'da aranan Süleyman Demir'in katilleri en yakınları çıktı

GİRİŞ TARİHİ: 07.04.2025, 11:42 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.04.2025, 12:05
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Sonları cezaevi oldu! Müge Anlı'da aranan Süleyman Demir'in katilleri en yakınları çıktı

14 yıl önce şüpheli şekilde ortadan kaybolan 6 çocuk babası Süleyman Demir'in atıyla birlikte yakıldığı ortaya çıktı. Trabzon Akaçabat'ta yaşanan olayda gerçekler gün yüzüne çıktı. Anne ve oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müge Anlı haftalarca Süleyman Demir'i aramış ve anne oğlun çelişkili açıklamalarına dikkat çekmişti. Yayınlar ihbar kabul edilerek yeniden izlendi ve cinayet ayyuka çıktı.

Sonları cezaevi oldu! Müge Anlı'da aranan Süleyman Demir'in katilleri en yakınları çıktı

Süleyman Demir olayı nedir?

Sonları cezaevi oldu! Müge Anlı'da aranan Süleyman Demir'in katilleri en yakınları çıktı

Ümmühan Demir, eşi Süleyman Demir'in telefon geldikten sonra evden ayrıldığını ve bir daha evine dönmediğini iddia etmişti.

Sonları cezaevi oldu! Müge Anlı'da aranan Süleyman Demir'in katilleri en yakınları çıktı

Çiftin oğlu olarak bilinen Hızır Demir bu kaybın en kilit ismi olarak gösteriliyordu.

Sonları cezaevi oldu! Müge Anlı'da aranan Süleyman Demir'in katilleri en yakınları çıktı

Babasına şiddet uyguladığını kabul eden Hızır Demir, cinayet iddialarını ise her defasında inkar etti.

Sonları cezaevi oldu! Müge Anlı'da aranan Süleyman Demir'in katilleri en yakınları çıktı

14 yıl önceki yayınlar delil kabul edildi ve cinayete ışık tuttu.

Sonları cezaevi oldu! Müge Anlı'da aranan Süleyman Demir'in katilleri en yakınları çıktı

2011 yılında kaybolan talihsiz adamın cinayete kurban gittiği kesinleşti.

Sonları cezaevi oldu! Müge Anlı'da aranan Süleyman Demir'in katilleri en yakınları çıktı

O dönem delilleri karartmak için kayıp eşinin kıyafetlerini yakan Ümmühan Demir'in cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Sonları cezaevi oldu! Müge Anlı'da aranan Süleyman Demir'in katilleri en yakınları çıktı

Hızır Demir de annesi ile aynı kaderi paylaştı ve demir parmaklıklar girmekten kurtulamadı.

Sonları cezaevi oldu! Müge Anlı'da aranan Süleyman Demir'in katilleri en yakınları çıktı

Hızır Demir'in Süleyman Demir'in oğlu olmadığı da anlaşıldı. Ümmühan Demir'in Süleyman Demir ile evlenmeden önceki birlikteliğinden dünyaya geldiği öğrenildi.

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN