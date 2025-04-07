Sonları cezaevi oldu! Müge Anlı'da aranan Süleyman Demir'in katilleri en yakınları çıktı

14 yıl önce şüpheli şekilde ortadan kaybolan 6 çocuk babası Süleyman Demir'in atıyla birlikte yakıldığı ortaya çıktı. Trabzon Akaçabat'ta yaşanan olayda gerçekler gün yüzüne çıktı. Anne ve oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müge Anlı haftalarca Süleyman Demir'i aramış ve anne oğlun çelişkili açıklamalarına dikkat çekmişti. Yayınlar ihbar kabul edilerek yeniden izlendi ve cinayet ayyuka çıktı.
Ümmühan Demir, eşi Süleyman Demir'in telefon geldikten sonra evden ayrıldığını ve bir daha evine dönmediğini iddia etmişti.
Babasına şiddet uyguladığını kabul eden Hızır Demir, cinayet iddialarını ise her defasında inkar etti.
O dönem delilleri karartmak için kayıp eşinin kıyafetlerini yakan Ümmühan Demir'in cinayeti işlediği ortaya çıktı.