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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Anne ve oğlu 21 yıl sonra kavuştu ama...

GİRİŞ TARİHİ: 11.10.2023, 14:39 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.10.2023, 15:12
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Anne ve oğlu 21 yıl sonra kavuştu ama...

Henüz bir bebekken annesinden koparılmış, babası öldürülünce üvey annesi tarafından büyütülmüştü 21 yaşındaki Cem Koç...

Anne ve oğlu 21 yıl sonra kavuştu ama...

O hiç tanımadığı annesine Müge Anlı'da kavuştu, annesi de öldü zannettiği oğluna sarılabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Anne ve oğlu 21 yıl sonra kavuştu ama...

Hikayelerinin eksik yanı Müge Anlı'da tamamlandı, anne ve oğlu 21 yıl sonra mutluluğu tekrardan buldu.

Anne ve oğlu 21 yıl sonra kavuştu ama...

İlk geldiğinde dayağına bile razıyım dediği annesinin kanatları altındaydı Cem Koç...

Anne ve oğlu 21 yıl sonra kavuştu ama...

Annenin gözlerinde seneler sonra bulduğu huzur, genç adamın gözlerinde ise mutluluğun verdiği pırıltı vardı.

Anne ve oğlu 21 yıl sonra kavuştu ama...

"Uçurumun bittiği yerdeyim artık. Seni bulmam lazım anne" diyen Cem Koç için hayat yeniden anlam kazandı.

Anne ve oğlu 21 yıl sonra kavuştu ama...

21 yıl sonunda annesini bulan Cem Koç'un mutluluğu ise çok geçmeden kendisini büyüten annesinin söyledikleriyle yarıda kaldı.

Anne ve oğlu 21 yıl sonra kavuştu ama...

21 yıldır Cem Koç'a annelik yapan ve büyüten annesi Nilüfer Hanım, canlı yayına bağlanarak şoke eden bir istekte bulundu.

Anne ve oğlu 21 yıl sonra kavuştu ama...

Cem'i büyüten manevi annesi Nilüfer Hanım, Cem'in biyolojik annesine inanmadığını ve DNA testi yaptırmak istediğini ifade etti.

Anne ve oğlu 21 yıl sonra kavuştu ama...

Nilüfer Hanım, Nazan Reyis'in kocası hakkında tecavüz iddialarında bulunduğunu ama kocasının sakat ve platinli bir adam olduğunu ifade etti.

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