Anne ve oğlu 21 yıl sonra kavuştu ama...

Henüz bir bebekken annesinden koparılmış, babası öldürülünce üvey annesi tarafından büyütülmüştü 21 yaşındaki Cem Koç...
O hiç tanımadığı annesine Müge Anlı'da kavuştu, annesi de öldü zannettiği oğluna sarılabilmenin mutluluğunu yaşadı.
Hikayelerinin eksik yanı Müge Anlı'da tamamlandı, anne ve oğlu 21 yıl sonra mutluluğu tekrardan buldu.
Annenin gözlerinde seneler sonra bulduğu huzur, genç adamın gözlerinde ise mutluluğun verdiği pırıltı vardı.
"Uçurumun bittiği yerdeyim artık. Seni bulmam lazım anne" diyen Cem Koç için hayat yeniden anlam kazandı.
21 yıl sonunda annesini bulan Cem Koç'un mutluluğu ise çok geçmeden kendisini büyüten annesinin söyledikleriyle yarıda kaldı.
21 yıldır Cem Koç'a annelik yapan ve büyüten annesi Nilüfer Hanım, canlı yayına bağlanarak şoke eden bir istekte bulundu.
Cem'i büyüten manevi annesi Nilüfer Hanım, Cem'in biyolojik annesine inanmadığını ve DNA testi yaptırmak istediğini ifade etti.