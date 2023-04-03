Aşk uğruna milyonluk evini kaptırdı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan Filiz ise kendisini savundu. Gelen ihbar telefonlarıysa Filiz'i yalanladı. Bir izleyici, "Filiz çok sayıda erkekle imam nikahlı beraberlik yaşıyor. En az 5 çocuğu var ama üzerine kayıtlı olan çocuğu bir tane" dedi.