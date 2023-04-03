Aşk uğruna milyonluk evini kaptırdı...

atv'nin izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine akıllara durgunluk veren bir olay gündem oldu. Filiz isimli sevgilisinin kendisini dolandırdığını iddia ederek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Aydın'dan katılan Mustafa Emektar, büyük bir mağduriyet yaşadığını öne sürdü.
Sevgilisinin evi terk ettiğini söyleyen Mustafa Emektar, Müge Anlı'dan yardım istedi. Emektar, kendisine ait evin tapusunu sevgilisinin üzerine geçirdiğini ifade ederken dolandırıldığı iddiasında bulundu.
35 yıl boyunca hayatında görmediği tüm ilgiyi Filiz isimli sevgilisinde bulduğunu belirten Mustafa Emektar "Bu ilgiye kandım" dedi.
Sevgilisi Filiz'in kendisini kandırdığını savunan Mustafa Emektar, "Filiz gelip her şeyin doğrusunu anlatsın ona bir değil, iki ev de feda olsun" ifadelerini kullandı.
Resmi nikahlı evli olduğu öğrenilen Mustafa Emektar, 1 milyon TL'lik evini kaptırınca sokakta kaldı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan Filiz ise kendisini savundu. Gelen ihbar telefonlarıysa Filiz'i yalanladı. Bir izleyici, "Filiz çok sayıda erkekle imam nikahlı beraberlik yaşıyor. En az 5 çocuğu var ama üzerine kayıtlı olan çocuğu bir tane" dedi.
Filiz, hakkında ortaya atılan iddiaların büyük bir kısmını kabul ederken Mustafa Emektar'ın 'üfürükçü' olduğu iddiasında bulundu.
Filiz'in iddialarını yalanlayan Mustafa Emektar ise yaşananların gerçek yüzünü anlattı. Emektar, sevgilisinin uygunsuz fotoğraflarını çekerek kendisine şantaj yaptığını ve evini bu nedenle sevgilisinin üzerine yaptığını açıkladı.