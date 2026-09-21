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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Ayşegül Yaşar ile ilgili kan donduran gelişme! Müge Anlı’da aranan kadının cansız bedeni bulundu!

GİRİŞ TARİHİ: 21.09.2026 11:43 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.09.2026 11:50
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Ayşegül Yaşar ile ilgili kan donduran gelişme! Müge Anlı’da aranan kadının cansız bedeni bulundu!

Müge Anlı'da aranan kadından acı haber... Cinayet itirafı geldi. Osmaniye'de 26 Ağustos'ta yürüyüş yapmak için evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ayşegül Yaşar'dan acı haber geldi. 24 gündür aranan 54 yaşındaki kadının cansız bedeni Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda bulundu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tamer Kahveci'den cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Ayşegül Yaşar ile ilgili kan donduran gelişme! Müge Anlı’da aranan kadının cansız bedeni bulundu!

Ayşegül Yaşar, kaybolduğu gün akşam saatlerinde yürüyüş yapmak için evinden ayrıldı. Ancak aradan geçen saatlere rağmen eve dönmeyince ailesi durumu yetkililere bildirdi. Başlatılan aramalardan sonuç alınamayınca Yaşar'ın kaybolması Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da taşındı.

Ayşegül Yaşar ile ilgili kan donduran gelişme! Müge Anlı’da aranan kadının cansız bedeni bulundu!

Müge Anlı canlı yayınında şüpheli kayıp derinlemesine mercek altına alındı. Yaşar'ın kaybolduğu gün Tamer Kahveci ile görüştüğü ve daha sonra Kahveci'nin aracına bindiği ortaya çıktı. İkilinin birlikte hareket ettiği güzergâh üzerindeki görüntüler de soruşturma kapsamında incelendi.

Ayşegül Yaşar ile ilgili kan donduran gelişme! Müge Anlı’da aranan kadının cansız bedeni bulundu!

Kahveci, programın canlı yayınında Yaşar ile ilgili kendisine yöneltilen şüpheleri kabul etmemişti. Aracında meydana gelen bir arıza nedeniyle yollarının ayrıldığını ve Yaşar'ın kendi isteğiyle yanından ayrıldığını ve taksiye binerek yanından ayrıldığını söylemişti.

Ayşegül Yaşar ile ilgili kan donduran gelişme! Müge Anlı’da aranan kadının cansız bedeni bulundu!

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Kahveci hakkında yakalama işlemi gerçekleştirildi. Gözaltına alınmasının ardından alınan ifadesinde ise Yaşar'ı araç içerisinde öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Kahveci'nin gösterdiği bölgeye giden ekipler, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Geben mevkisinde arama yaptı.

Ayşegül Yaşar ile ilgili kan donduran gelişme! Müge Anlı’da aranan kadının cansız bedeni bulundu!

Yapılan çalışmada toprağa gömülmüş bir kadın cesedine ulaşıldı. Cesedin Ayşegül Yaşar'a ait olduğu adli işlemlerle belirlenirken, olayın ardından Yaşar'ın günlerdir süren kayıp hikâyesinin cinayet soruşturmasına dönüştüğü ortaya çıktı.

Ayşegül Yaşar ile ilgili kan donduran gelişme! Müge Anlı’da aranan kadının cansız bedeni bulundu!

Soruşturma sırasında Yaşar'ın kaybolduğu sırada yanında bulunan ziynet eşyaları da dosyanın önemli başlıklarından biri oldu.

Ayşegül Yaşar ile ilgili kan donduran gelişme! Müge Anlı’da aranan kadının cansız bedeni bulundu!

Kahveci'nin ifadesinde bu eşyalarla ilgili de bilgiler verdiği belirtildi.

Ayşegül Yaşar ile ilgili kan donduran gelişme! Müge Anlı’da aranan kadının cansız bedeni bulundu!

Talihsiz kadının bilezikleri için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ayşegül Yaşar ile ilgili kan donduran gelişme! Müge Anlı’da aranan kadının cansız bedeni bulundu!

Kahreden olayın detayları Müge Anlı tarafından canlı yayında paylaşıldı.

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