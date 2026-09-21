Ayşegül Yaşar ile ilgili kan donduran gelişme! Müge Anlı’da aranan kadının cansız bedeni bulundu!

Kahveci, programın canlı yayınında Yaşar ile ilgili kendisine yöneltilen şüpheleri kabul etmemişti. Aracında meydana gelen bir arıza nedeniyle yollarının ayrıldığını ve Yaşar'ın kendi isteğiyle yanından ayrıldığını ve taksiye binerek yanından ayrıldığını söylemişti.