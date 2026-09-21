Ayşegül Yaşar ile ilgili kan donduran gelişme! Müge Anlı’da aranan kadının cansız bedeni bulundu!

Müge Anlı'da aranan kadından acı haber... Cinayet itirafı geldi. Osmaniye'de 26 Ağustos'ta yürüyüş yapmak için evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ayşegül Yaşar'dan acı haber geldi. 24 gündür aranan 54 yaşındaki kadının cansız bedeni Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda bulundu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tamer Kahveci'den cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
Ayşegül Yaşar, kaybolduğu gün akşam saatlerinde yürüyüş yapmak için evinden ayrıldı. Ancak aradan geçen saatlere rağmen eve dönmeyince ailesi durumu yetkililere bildirdi. Başlatılan aramalardan sonuç alınamayınca Yaşar'ın kaybolması Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da taşındı.
Müge Anlı canlı yayınında şüpheli kayıp derinlemesine mercek altına alındı. Yaşar'ın kaybolduğu gün Tamer Kahveci ile görüştüğü ve daha sonra Kahveci'nin aracına bindiği ortaya çıktı. İkilinin birlikte hareket ettiği güzergâh üzerindeki görüntüler de soruşturma kapsamında incelendi.
Kahveci, programın canlı yayınında Yaşar ile ilgili kendisine yöneltilen şüpheleri kabul etmemişti. Aracında meydana gelen bir arıza nedeniyle yollarının ayrıldığını ve Yaşar'ın kendi isteğiyle yanından ayrıldığını ve taksiye binerek yanından ayrıldığını söylemişti.
Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Kahveci hakkında yakalama işlemi gerçekleştirildi. Gözaltına alınmasının ardından alınan ifadesinde ise Yaşar'ı araç içerisinde öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Kahveci'nin gösterdiği bölgeye giden ekipler, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Geben mevkisinde arama yaptı.
Yapılan çalışmada toprağa gömülmüş bir kadın cesedine ulaşıldı. Cesedin Ayşegül Yaşar'a ait olduğu adli işlemlerle belirlenirken, olayın ardından Yaşar'ın günlerdir süren kayıp hikâyesinin cinayet soruşturmasına dönüştüğü ortaya çıktı.
Soruşturma sırasında Yaşar'ın kaybolduğu sırada yanında bulunan ziynet eşyaları da dosyanın önemli başlıklarından biri oldu.