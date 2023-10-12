Bedri Kılıç ve Tayfur Kılıç hakkında şok iddia.

Eşinin, Bedriye ile aynı okulda çalıştıklarını ve Bedriye Kılıç'ın eşine sürekli "Eşin pasta, börek yapmayı bilmiyor mu, eşin iyi mi?" tarzında sorular yönelttiğini bu yüzden de eşinin olabildiğince Bedriye Kılıç ile karşılaşmamaya çalıştığını iddia etti.
Hatta çocuklarının da aynı okulda okuduğunu, Bedriye Kılıç'ın çocuklardan da kendisi ile ilgili bilgi almaya çalıştığını belirtti.
Eşinin, Bedriye Kılıç ile temizlik konusunda tartıştığını söyleyen hanımefendi, Bedriye'nin bu tartışmadan kocası Tayfur'a bahsettiğini, Bedriye ve Tayfur'un, eşini dövmek için köprüde beklediklerini anlattı.
Eşini durdurmaya çalıştıklarını, durmayınca da eve kadar takip ettiklerini söyledi. Eşi eve geldikten sonra Tayfur'un arkadaşlarının evinin önüne geldiğini ve çıkan tartışmayı da anlattı.
Tartışmayı gören çevresindeki insanların onlara, Tayfur ve Bedriye'nin her şeyi yapabilecekleri ve onlara bulaşmamaları gerektiği yönünde uyarılar aldıklarını iddia etti.