Bedri Kılıç ve Tayfur Kılıç hakkında şok iddia.

Eşinin, Bedriye ile aynı okulda çalıştıklarını ve Bedriye Kılıç'ın eşine sürekli "Eşin pasta, börek yapmayı bilmiyor mu, eşin iyi mi?" tarzında sorular yönelttiğini bu yüzden de eşinin olabildiğince Bedriye Kılıç ile karşılaşmamaya çalıştığını iddia etti.