ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Bedri Kılıç ve Tayfur Kılıç hakkında şok iddia

GİRİŞ TARİHİ: 12.10.2023, 15:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.10.2023, 15:35
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Bedri Kılıç ve Tayfur Kılıç hakkında şok iddia

Bedri Kılıç ve Tayfur Kılıç hakkında şok iddia.

Bedri Kılıç ve Tayfur Kılıç hakkında şok iddia

Müge Anlı'nın eline bugün dikkat çekici bir mektup ulaştı.

Bedri Kılıç ve Tayfur Kılıç hakkında şok iddia

İsmini vermek istemeyen bir izleyici, Tayfur ve Bedriye ile yaşadıkları olayı anlattı.

Bedri Kılıç ve Tayfur Kılıç hakkında şok iddia

Eşinin, Bedriye ile aynı okulda çalıştıklarını ve Bedriye Kılıç'ın eşine sürekli "Eşin pasta, börek yapmayı bilmiyor mu, eşin iyi mi?" tarzında sorular yönelttiğini bu yüzden de eşinin olabildiğince Bedriye Kılıç ile karşılaşmamaya çalıştığını iddia etti.

Bedri Kılıç ve Tayfur Kılıç hakkında şok iddia

Hatta çocuklarının da aynı okulda okuduğunu, Bedriye Kılıç'ın çocuklardan da kendisi ile ilgili bilgi almaya çalıştığını belirtti.

Bedri Kılıç ve Tayfur Kılıç hakkında şok iddia

Eşinin, Bedriye Kılıç ile temizlik konusunda tartıştığını söyleyen hanımefendi, Bedriye'nin bu tartışmadan kocası Tayfur'a bahsettiğini, Bedriye ve Tayfur'un, eşini dövmek için köprüde beklediklerini anlattı.

Bedri Kılıç ve Tayfur Kılıç hakkında şok iddia

Eşini durdurmaya çalıştıklarını, durmayınca da eve kadar takip ettiklerini söyledi. Eşi eve geldikten sonra Tayfur'un arkadaşlarının evinin önüne geldiğini ve çıkan tartışmayı da anlattı.

Bedri Kılıç ve Tayfur Kılıç hakkında şok iddia

Tartışmayı gören çevresindeki insanların onlara, Tayfur ve Bedriye'nin her şeyi yapabilecekleri ve onlara bulaşmamaları gerektiği yönünde uyarılar aldıklarını iddia etti.

Bedri Kılıç ve Tayfur Kılıç hakkında şok iddia

Bebdriye Kılıç'tan 100 gündür haber alınamıyor.

Bedri Kılıç ve Tayfur Kılıç hakkında şok iddia

Bedriye Kılıç öldürüldü mü?

DİĞER GALERİLER

ARAMA

BİZE ULAŞIN