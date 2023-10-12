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Bedriye Kılıç dosyasında yeni tanık

GİRİŞ TARİHİ: 12.10.2023, 11:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.10.2023, 11:40
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Bedriye Kılıç dosyasında yeni tanık

Bedriye Kılıç 100 gündür kayıp.

Bedriye Kılıç dosyasında yeni tanık

Bedriye Kılıç'ın kaybında şüphe oklarının yöneldiği kocasının eğlence mekanlarına gidip kadınları rahatsız ettiği öne sürülmüştü.

Bedriye Kılıç dosyasında yeni tanık

Tayfur Kılıç bu iddiayı net bir şekilde yalanlamıştı.

Bedriye Kılıç dosyasında yeni tanık

Bu iddia ile ilgili konuştuğum isim Tayfur Kılılç'ın arkadaşı, Hakan Kabak'tı.

Bedriye Kılıç dosyasında yeni tanık

Söylediğine göre Bedriye Kılıç kaybolduktan 1 hafta kadar sonra, Tayfur Kılıç kendisini aramış ve eğlence mekanına götürmek istemişti.

Bedriye Kılıç dosyasında yeni tanık

Hakan Kabak'ın iddialarına göre Tayfur Kılıç kendisini arayıp para çıktığını söylemiş ve meyhaneye götürmeyi teklif etmişti. Mekanda alkol aldıktan sonra birlikte lunaparka giderek orada da alkol aldıklarını anlattı.

Bedriye Kılıç dosyasında yeni tanık

İkilinin alkol aldıkları noktaya doğru Hakan Kabak ile gidildi.

Bedriye Kılıç dosyasında yeni tanık

Bahsi geçen Lunapark aynı zamanda, Tayfur Kılıç'ın 35 yaşındaki karısını kaybolduğu gün aradığını söylediği yerdi.

Bedriye Kılıç dosyasında yeni tanık

Hakan Kabak, Tayfur Kılıç'ın yanında kızını aradığını ve kızına "Annen kamyoncuya kaçtı kızım." dediğini söyledi.

Bedriye Kılıç dosyasında yeni tanık

İddia o ki 3 çocuğunun annesinin kamyoncuya kaçtığını söyleyen Tayfur Kılıç karısının kaybının 8. Günü neşeli bir ruh halindeydi ve eğlence mekanına gitmekten geri duramamıştı.

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