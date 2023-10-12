Bedriye Kılıç dosyasında yeni tanık

Bedriye Kılıç'ın kaybında şüphe oklarının yöneldiği kocasının eğlence mekanlarına gidip kadınları rahatsız ettiği öne sürülmüştü.
Söylediğine göre Bedriye Kılıç kaybolduktan 1 hafta kadar sonra, Tayfur Kılıç kendisini aramış ve eğlence mekanına götürmek istemişti.
Hakan Kabak'ın iddialarına göre Tayfur Kılıç kendisini arayıp para çıktığını söylemiş ve meyhaneye götürmeyi teklif etmişti. Mekanda alkol aldıktan sonra birlikte lunaparka giderek orada da alkol aldıklarını anlattı.
Bahsi geçen Lunapark aynı zamanda, Tayfur Kılıç'ın 35 yaşındaki karısını kaybolduğu gün aradığını söylediği yerdi.
Hakan Kabak, Tayfur Kılıç'ın yanında kızını aradığını ve kızına "Annen kamyoncuya kaçtı kızım." dediğini söyledi.