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Bedriye Kılıç'ın cenazesine ait kalıntılar bulundu!

GİRİŞ TARİHİ: 01.11.2023, 11:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.11.2023, 11:57
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Bedriye Kılıç'ın cenazesine ait kalıntılar bulundu!

Tayfur Kılıç'ın 'namus meselesi' diyerek boğarak öldürüp uçurumdan attığı eşi Bedriye Kılıç'a ait olduğu düşünülen bordo renkli ebise cinayetin işlendiği yerde bulundu.

Bedriye Kılıç'ın cenazesine ait kalıntılar bulundu!

Konya Akşehir'de, 6 Temmuz'da kaybolan evli ve 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan aylardır haber alınamıyordu.

Bedriye Kılıç'ın cenazesine ait kalıntılar bulundu!

Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları kadının yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi Tayfur Kılıç tarafından ortadan kaybedildiğini düşünüyordu.

Bedriye Kılıç'ın cenazesine ait kalıntılar bulundu!

Eşinin kaybıyla ilgili çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken Tayfur Kılıç'ın eşi kaybolduktan bir hafta sonra pavyona gittiği, mekanda çalışan kadınlarla birlikte alkol alıp eğlendiği ortaya çıkmıştı.

Bedriye Kılıç'ın cenazesine ait kalıntılar bulundu!

Tayfur Kılıç'ın kızını arayarak "Annen, kamyoncuya kaçtı" dediği ortaya çıkınca iddiaların gerçek olmadığını açıklamıştı.

Bedriye Kılıç'ın cenazesine ait kalıntılar bulundu!

Acılı aile canlı yayında haftalarca feryat ederek "Tayfur kızımın nerede olduğunu biliyorsun. Kızım çocuklarını bırakıp gitmezdi. Kızıma ne yaptın? Ne olur söyle, bulalım kızımı. Benim ciğerim yanıyor" demişti.

Bedriye Kılıç'ın cenazesine ait kalıntılar bulundu!

Çocuklarının annesini aramak için hiçbir çaba göstermeyen Tayfur Kılıç ise kayınvalidesinin sözlerini duymazdan gelerek, ''Bilmiyorum. Bilsem söylerim" demişti.

Bedriye Kılıç'ın cenazesine ait kalıntılar bulundu!

Cinayet şüphelerinin arttığı olayda Tayfur Kılıç gerçekleri saklarken, o geceye dair detaylar birer birer ihbar olarak gelmişti.

Bedriye Kılıç'ın cenazesine ait kalıntılar bulundu!

Gelen ihbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tayfur Kılıç'ı Konya Akşehir'de gözaltına aldı.

Bedriye Kılıç'ın cenazesine ait kalıntılar bulundu!

Müge Anlı'nın aylardır kayıp olarak aradığı 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

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