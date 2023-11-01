Bedriye Kılıç'ın cenazesine ait kalıntılar bulundu!

Tayfur Kılıç'ın 'namus meselesi' diyerek boğarak öldürüp uçurumdan attığı eşi Bedriye Kılıç'a ait olduğu düşünülen bordo renkli ebise cinayetin işlendiği yerde bulundu.
Konya Akşehir'de, 6 Temmuz'da kaybolan evli ve 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan aylardır haber alınamıyordu.
Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları kadının yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi Tayfur Kılıç tarafından ortadan kaybedildiğini düşünüyordu.
Eşinin kaybıyla ilgili çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken Tayfur Kılıç'ın eşi kaybolduktan bir hafta sonra pavyona gittiği, mekanda çalışan kadınlarla birlikte alkol alıp eğlendiği ortaya çıkmıştı.
Tayfur Kılıç'ın kızını arayarak "Annen, kamyoncuya kaçtı" dediği ortaya çıkınca iddiaların gerçek olmadığını açıklamıştı.
Acılı aile canlı yayında haftalarca feryat ederek "Tayfur kızımın nerede olduğunu biliyorsun. Kızım çocuklarını bırakıp gitmezdi. Kızıma ne yaptın? Ne olur söyle, bulalım kızımı. Benim ciğerim yanıyor" demişti.
Çocuklarının annesini aramak için hiçbir çaba göstermeyen Tayfur Kılıç ise kayınvalidesinin sözlerini duymazdan gelerek, ''Bilmiyorum. Bilsem söylerim" demişti.
Cinayet şüphelerinin arttığı olayda Tayfur Kılıç gerçekleri saklarken, o geceye dair detaylar birer birer ihbar olarak gelmişti.
Gelen ihbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tayfur Kılıç'ı Konya Akşehir'de gözaltına aldı.