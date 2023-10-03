Bedriye Kılıç'ın kaybında kıskançlık detayı

Evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ın 5 Temmuz Cumartesi günü Konya Akşehir'de kayboldu!
Belediyede çalışan Bedriye Hanım'ın, kiraz festivalinde yapılan röportajda ekrana çıktığı için eşi ile tartıştığı ortaya çıktı.
3 çocuk annesi Bedriye Kılıç eşiyle tartıştıktan sonra sırra kadem bastığı günlerce yayında konuşulmuştu.
İddiaların odağındaki eşi ve Bedriye Kılıç'ın ailesi yayındayken Pazartesi günü kayınpederi Adem Bey' de canlı yayına katıldı.
"Hiçbir şeyden haberimiz yok kaybolduktan sonra bunları duydu"k derken, Bedriye Kılıç'ın ailesi "her şeyden haberin vardı" cevabını verdi.
Müge Anlı'nın ekibi Tayfur'un "kullanıyorum" dediği sonra ifadesini değiştirdiği o yolları yayında gösterdi.
Tayfur'un "kör kuyu" ve "buradan ceset çıkar" sözlerini duyanlar olduğu söylense de Tayfur, iddiaları kabul etmedi.