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Bedriye Kılıç'ın kaybında kıskançlık detayı

GİRİŞ TARİHİ: 03.10.2023, 17:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.10.2023, 17:46
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Bedriye Kılıç'ın kaybında kıskançlık detayı

Evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ın 5 Temmuz Cumartesi günü Konya Akşehir'de kayboldu!

Bedriye Kılıç'ın kaybında kıskançlık detayı

Belediyede çalışan Bedriye Hanım'ın, kiraz festivalinde yapılan röportajda ekrana çıktığı için eşi ile tartıştığı ortaya çıktı.

Bedriye Kılıç'ın kaybında kıskançlık detayı

3 çocuk annesi Bedriye Kılıç eşiyle tartıştıktan sonra sırra kadem bastığı günlerce yayında konuşulmuştu.

Bedriye Kılıç'ın kaybında kıskançlık detayı

İddiaların odağındaki eşi ve Bedriye Kılıç'ın ailesi yayındayken Pazartesi günü kayınpederi Adem Bey' de canlı yayına katıldı.

Bedriye Kılıç'ın kaybında kıskançlık detayı

Daha önce telefonla yayına katılan adam gelini hakkında sert sözler söylemişti.

Bedriye Kılıç'ın kaybında kıskançlık detayı

Sütçü Sefer ile ilgili olan olayı yayında öğrendiğini, bugüne kadar hiç duymadığını anlattı.

Bedriye Kılıç'ın kaybında kıskançlık detayı

"Hiçbir şeyden haberimiz yok kaybolduktan sonra bunları duydu"k derken, Bedriye Kılıç'ın ailesi "her şeyden haberin vardı" cevabını verdi.

Bedriye Kılıç'ın kaybında kıskançlık detayı

Müge Anlı'nın ekibi Tayfur'un "kullanıyorum" dediği sonra ifadesini değiştirdiği o yolları yayında gösterdi.

Bedriye Kılıç'ın kaybında kıskançlık detayı

Tayfur'un "kör kuyu" ve "buradan ceset çıkar" sözlerini duyanlar olduğu söylense de Tayfur, iddiaları kabul etmedi.

Bedriye Kılıç'ın kaybında kıskançlık detayı

Bedriye Kılıç'ın kaybolduğu gün eşi Tayfur'un o yolda ne işi vardı?

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