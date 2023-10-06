Bedriye Kılıç'ın kaybıyla ilgili çarpıcı iddialar

5 Temmuz'dan beri kayıp olan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ı arama çalışmaları hala devam ediyor.
Bedriye Kılıç'ın kaybında şüphe oklarının yöneldiği Tayfur Kılıç'ın arkadaşı Abdulkadir Kunduracı çarpıcı iddialar ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Tayfur'un, Bedriye Kılıç ile bir tartışması sonrası, Bedriye'nin uzaklaştırma kararı aldığını, bu uzaklaştırma kararına rağmen yemeğe gittiğinde kapıyı yumruklaması üzerine tekrar tartışma çıkmasıyla Tayfur'un karakola götürüldüğünü anlattı.
Bedriye Hanım'ın çok çalıştığını, evi onun çekip çevirdiğini ve çocuklarına çok düşkün olduğunu belirtti.
Bedriye Kılıç'ı da tanıyan Abdulkadir Kunduracı da çocuklarına bu kadar düşkün bir annenin çocuklarını aramamasından dolayı başına bir şey geldiğinden şüpheleniyor.