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Bedriye Kılıç'ın kaybıyla ilgili çarpıcı iddialar

GİRİŞ TARİHİ: 06.10.2023, 14:05 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.10.2023, 14:22
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Bedriye Kılıç'ın kaybıyla ilgili çarpıcı iddialar

5 Temmuz'dan beri kayıp olan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ı arama çalışmaları hala devam ediyor.

Bedriye Kılıç'ın kaybıyla ilgili çarpıcı iddialar

Olayın arkasındaki sır perdesi aralanmaya çalışırken, Tayfur Kılıç'ın arkadaşı konuştu.

Bedriye Kılıç'ın kaybıyla ilgili çarpıcı iddialar

Bedriye Kılıç'ın kaybında şüphe oklarının yöneldiği Tayfur Kılıç'ın arkadaşı Abdulkadir Kunduracı çarpıcı iddialar ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bedriye Kılıç'ın kaybıyla ilgili çarpıcı iddialar

3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın kaybının öncesi ve sonrası ile ilgili önemli bilgilere sahipti.

Bedriye Kılıç'ın kaybıyla ilgili çarpıcı iddialar

Kendisi ilk olarak geçtiğimiz yıl yaşanan şiddetli kavganın detaylarını anlattı.

Bedriye Kılıç'ın kaybıyla ilgili çarpıcı iddialar

Tayfur'un, Bedriye Kılıç ile bir tartışması sonrası, Bedriye'nin uzaklaştırma kararı aldığını, bu uzaklaştırma kararına rağmen yemeğe gittiğinde kapıyı yumruklaması üzerine tekrar tartışma çıkmasıyla Tayfur'un karakola götürüldüğünü anlattı.

Bedriye Kılıç'ın kaybıyla ilgili çarpıcı iddialar

Abdulkadir Kunduracı, Kılıç çiftinin barışmasını sağlamak için eşi ile aracı olduğunu da anlattı.

Bedriye Kılıç'ın kaybıyla ilgili çarpıcı iddialar

Bedriye Hanım'ın çok çalıştığını, evi onun çekip çevirdiğini ve çocuklarına çok düşkün olduğunu belirtti.

Bedriye Kılıç'ın kaybıyla ilgili çarpıcı iddialar

Bedriye Kılıç'ı da tanıyan Abdulkadir Kunduracı da çocuklarına bu kadar düşkün bir annenin çocuklarını aramamasından dolayı başına bir şey geldiğinden şüpheleniyor.

Bedriye Kılıç'ın kaybıyla ilgili çarpıcı iddialar

Ayrıca gelen diğer ihbarlarda da hep söylendiği gibi Abdulkadir Kunduracı da, arkadaşının alkol aldığında bambaşka biri olduğunu, karşı cinse olan takıntı ve zaafının ortaya çıktığını anlattı.

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