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Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in ölüm nedeni ne?

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

GİRİŞ TARİHİ: 22.04.2025, 11:40 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.04.2025, 11:48
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Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in ölüm nedeni ne?

2 Mart Pazar İstanbul'daki Kağıthane'deki evinden kaybolduktan günler sonra Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunan ve tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitiren peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıktı.

Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in ölüm nedeni ne?

Genç kadının, ormanda donarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in ölüm nedeni ne?

Ece Gürel olayı nedir? 30 yaşındaki Ece Gürel, kaybolduktan sonra ailesi tarafından her yerde aranmış, olay Müge Anlı İle Tatlı Sert'e de taşınmıştı.

Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in ölüm nedeni ne?

Genç kadın arama ekipleri tarafından günlerce aranmış ve kaybının 5. gününde bulunmuştu.

Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in ölüm nedeni ne?

Gürel, kaybolduktan günler sonra Belgrad Ormanı'nda bilinci kapalı halde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in ölüm nedeni ne?

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in ölüm nedeni ne?

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucu, Gürel'in herhangi bir darp ya da yara izi olmaksızın, düşük vücut ısısına bağlı olarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in ölüm nedeni ne?

Bu durum, genç kadının ormanda uzun süre boyunca korumasız kaldığını ve hava şartlarına yenik düştüğünü ortaya koydu.

Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in ölüm nedeni ne?

Hakkında birçok iddia ortaya atılan genç kadının hipotermiden dolayı hayatını kaybettiği kesinleşti.

Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in ölüm nedeni ne?

Ece Gürel'in ölümü kamuoyunda derin üzüntü yarattı.

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