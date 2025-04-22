Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in ölüm nedeni ne?

2 Mart Pazar İstanbul'daki Kağıthane'deki evinden kaybolduktan günler sonra Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunan ve tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitiren peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıktı.
Ece Gürel olayı nedir? 30 yaşındaki Ece Gürel, kaybolduktan sonra ailesi tarafından her yerde aranmış, olay Müge Anlı İle Tatlı Sert'e de taşınmıştı.
Gürel, kaybolduktan günler sonra Belgrad Ormanı'nda bilinci kapalı halde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı.
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucu, Gürel'in herhangi bir darp ya da yara izi olmaksızın, düşük vücut ısısına bağlı olarak hayatını kaybettiği tespit edildi.
Bu durum, genç kadının ormanda uzun süre boyunca korumasız kaldığını ve hava şartlarına yenik düştüğünü ortaya koydu.
Hakkında birçok iddia ortaya atılan genç kadının hipotermiden dolayı hayatını kaybettiği kesinleşti.