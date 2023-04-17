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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Benden sana evlat olmaz, seni istemiyorum!

GİRİŞ TARİHİ: 17.04.2023, 12:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.04.2023, 12:29
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Benden sana evlat olmaz, seni istemiyorum!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 9 yıldır görmediği kızı Aynzeliha Ağaç'ı arayan anne Necla Ağaç, kızıyla atv ekranında karşı karşıya geldi.

Benden sana evlat olmaz, seni istemiyorum!

Anne kızın kavuşması beklenen aksine oldukça gergin geçti. Kızının fuhuş çetesinin eline düştüğünü iddia eden Necla Ağaç, kızının kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Benden sana evlat olmaz, seni istemiyorum!

25 yaşındaki Aynzeliha Ağaç ise 9 yıldır evden uzak olduğunu, şimdi annesiyle konuşmak istemediğini söyledi.

Benden sana evlat olmaz, seni istemiyorum!

16 yaşındayken defalarca şiddet gördüğünü öne süren genç kız, "Benden sana evlat olmaz, seni istemiyorum!" sözlerini kullandı.

Benden sana evlat olmaz, seni istemiyorum!

Genç kızla reklam arasında konuştuğunu belirten Müge Anlı, "Ben Aynzeliha'ya inandım. Ölüm hak, miras helal. Birtakım borçları varmış. Çalıştığı yeri de söylüyor. Ben ona daha iyi iş de bulurum" derken anne Necla Ağaç, "Artık eskisi gibi olmaz" dedi.

Benden sana evlat olmaz, seni istemiyorum!

Anne Necla Ağaç'ın "Hiçbir şey aynı değil" sözlerine yanıt veren Aynzeliha, "Zaten hiçbir şey aynı olmaz. Ben 9 yıl önce evden ayrılmıştım" diye konuştu.

Benden sana evlat olmaz, seni istemiyorum!

Anne Necla Ağaç'ın "Hiçbir şey eskisi gibi olmaz" sözlerine Müge Anlı'dan karşılık geldi. Müge Anlı, "Ben sana eski sevgilini getirmedim Necla Abla. Bu senin evladın" sözlerini kullandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!

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