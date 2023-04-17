Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 9 yıldır görmediği kızı Aynzeliha Ağaç'ı arayan anne Necla Ağaç, kızıyla atv ekranında karşı karşıya geldi.
Anne kızın kavuşması beklenen aksine oldukça gergin geçti. Kızının fuhuş çetesinin eline düştüğünü iddia eden Necla Ağaç, kızının kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.
25 yaşındaki Aynzeliha Ağaç ise 9 yıldır evden uzak olduğunu, şimdi annesiyle konuşmak istemediğini söyledi.
16 yaşındayken defalarca şiddet gördüğünü öne süren genç kız, "Benden sana evlat olmaz, seni istemiyorum!" sözlerini kullandı.
Genç kızla reklam arasında konuştuğunu belirten Müge Anlı, "Ben Aynzeliha'ya inandım. Ölüm hak, miras helal. Birtakım borçları varmış. Çalıştığı yeri de söylüyor. Ben ona daha iyi iş de bulurum" derken anne Necla Ağaç, "Artık eskisi gibi olmaz" dedi.
Anne Necla Ağaç'ın "Hiçbir şey aynı değil" sözlerine yanıt veren Aynzeliha, "Zaten hiçbir şey aynı olmaz. Ben 9 yıl önce evden ayrılmıştım" diye konuştu.