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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Böyle dolandırıcılık görülmedi. Müge Anlı'da filmleri aratmayan olay...

Böyle dolandırıcılık görülmedi. Müge Anlı'da filmleri aratmayan olay... Nurşen Ürün arkadaşlık uygulamasından tanıştığı kişiye bir milyonunu kaptırdı.

GİRİŞ TARİHİ: 20.06.2024, 15:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.06.2024, 15:37
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Böyle dolandırıcılık görülmedi. Müge Anlı'da filmleri aratmayan olay...

atv ekranlarının fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert birbirinden çarpıcı konuları ekrana taşımaya devam ediyor.

Böyle dolandırıcılık görülmedi. Müge Anlı'da filmleri aratmayan olay...

Canlı yayınla hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan faili meşhul cinayetleri aydınlatan, kayıpları bulan, sır dolu konuları gün yüzüne çıkaran Müge Anlı'da bugün yine ses getiren bir konu işlendi.

Böyle dolandırıcılık görülmedi. Müge Anlı'da filmleri aratmayan olay...

Sosyal medyada tanıştığı Mustafa Eren'e bir hafta içerisinde bir milyon kaptıran Nurşen Ürün, soluğu Müge Anlı'nın yanında aldı.

Böyle dolandırıcılık görülmedi. Müge Anlı'da filmleri aratmayan olay...

Müge Anlı'daki Nurşen Ürün olay nedir? Ankara'da yaşayan Nurşen Ürün arkadaşlık uygulamasından tanıştığı Mustafa Eren isimli şahısa tam tamına bir milyon lira parasını kaptırdı.

Böyle dolandırıcılık görülmedi. Müge Anlı'da filmleri aratmayan olay...

Evlilik vadiyla kandırılan genç kadın Eren'in kartının fotoğrafını çektiğini ve hesabından yüklü miktarda paralar çektiğini belirtti.

Böyle dolandırıcılık görülmedi. Müge Anlı'da filmleri aratmayan olay...

Alacaklılarının çok tehlikeli olduğu gerekçesiyle paralar çektiğini söyleyen Mustafa Eren'in paraları da sevgilisi Emel'in hesabına gönderdiği iddia edildi.

Böyle dolandırıcılık görülmedi. Müge Anlı'da filmleri aratmayan olay...

Yalnızlık çektiği için uygulamaya katıldığını anlatan Ürün hayatının dersini almış oldu.

Böyle dolandırıcılık görülmedi. Müge Anlı'da filmleri aratmayan olay...

Yayına bağlanan Mustafa Eren aralarında anlaşmazlık olduğunu aldığı paraları iki ay içerisinde ödeyeceğini söyledi.

Böyle dolandırıcılık görülmedi. Müge Anlı'da filmleri aratmayan olay...

Ağır bilanço ödeyen Nurşen Ürün paralarını alabilecek mi?

Böyle dolandırıcılık görülmedi. Müge Anlı'da filmleri aratmayan olay...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla atv'de

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