Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı

305 sayfadan oluşan karar açıklandı. Azmettirici Abdullah Başdemir'in sevgilisi Esra Taş'a 'Adamlarımı gönderdim, için rahat olsun ben onları öldürttüm' dediğine dikkat çekildi. Neler yaşanmıştı kısaca bir hatırlayalım.