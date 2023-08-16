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Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı

GİRİŞ TARİHİ: 16.08.2023, 12:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.08.2023, 15:26
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Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı

Müge Anlı'da işlenen Büyükşen çifti cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu.

Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı

Konya'da işlenen Metin – Necla Büyükşen cinayetini milyonlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'te duydu. Anne ve babasının katilini bulmak isteyen Doktor Osman Büyükşen, olayın tek görgü tanığı kız kardeşi Büşra Büyükşen'le karşı karşıya geldi. Büşra Büyükşen'in gerçekleri sakladığından şüphelenen ağabey Osman Büyükşen canlı yayında sinir krizleri geçirdi.

Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı

Aile bireyleri birbirlerinden süphelenirken gerçek bambaşka çıktı.

Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı

Yaklaşık 5 yıl önce yanlış eve girilmesi sonucu öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) davasında sona gelindi. Katil ve azmettiricilerine veriler 2'şez müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı

305 sayfadan oluşan karar açıklandı. Azmettirici Abdullah Başdemir'in sevgilisi Esra Taş'a 'Adamlarımı gönderdim, için rahat olsun ben onları öldürttüm' dediğine dikkat çekildi. Neler yaşanmıştı kısaca bir hatırlayalım.

Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı

3 Eylül 2018 tarihinde Büyükşen ailesinin evine giren kar maskeli katil, Metin ve Nejla Büyükşen çiftini tüfekle vurarak öldürürken evde bulunan çiftin kızları Fatma Büşra Büyükşen'i (26) de yaralandı.

Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı

Çoğu kişi korkunç gecede evden sağ çıkmayı başaran Büşra'yı sorumlu tuttu.

Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı

Özel ekip kuruldu ve olay derinlemesine araştırılmaya başlandı.

Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı

Gerçekler 3 yıl sonra ortaya çıktı. Cinayetlerin azmettiricisi olarak yakalanan Esra Taş (29) sevgilisi Abdullah Başdemir (48) ile cinayetleri işlediği ileri sürülen Ertuğrul Çelik (48) tutuklandı.

Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar 5 Mayıs tarihinde açıklanan kararda Ertuğrul Çelik, 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 4 yıl, Fatma Büşra Büyükşen'i 'yaralama' suçundan da 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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