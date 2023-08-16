Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı

Konya'da işlenen Metin – Necla Büyükşen cinayetini milyonlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'te duydu. Anne ve babasının katilini bulmak isteyen Doktor Osman Büyükşen, olayın tek görgü tanığı kız kardeşi Büşra Büyükşen'le karşı karşıya geldi. Büşra Büyükşen'in gerçekleri sakladığından şüphelenen ağabey Osman Büyükşen canlı yayında sinir krizleri geçirdi.
Yaklaşık 5 yıl önce yanlış eve girilmesi sonucu öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) davasında sona gelindi. Katil ve azmettiricilerine veriler 2'şez müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.
305 sayfadan oluşan karar açıklandı. Azmettirici Abdullah Başdemir'in sevgilisi Esra Taş'a 'Adamlarımı gönderdim, için rahat olsun ben onları öldürttüm' dediğine dikkat çekildi. Neler yaşanmıştı kısaca bir hatırlayalım.
3 Eylül 2018 tarihinde Büyükşen ailesinin evine giren kar maskeli katil, Metin ve Nejla Büyükşen çiftini tüfekle vurarak öldürürken evde bulunan çiftin kızları Fatma Büşra Büyükşen'i (26) de yaralandı.
Gerçekler 3 yıl sonra ortaya çıktı. Cinayetlerin azmettiricisi olarak yakalanan Esra Taş (29) sevgilisi Abdullah Başdemir (48) ile cinayetleri işlediği ileri sürülen Ertuğrul Çelik (48) tutuklandı.