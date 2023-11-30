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Canlı yayındaki cinayet itirafıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu!

GİRİŞ TARİHİ: 30.11.2023, 14:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.11.2023, 15:00
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Canlı yayındaki cinayet itirafıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu!

Müge Anlı programında unutulmayan cinayet itirafları arasında bulunan ve izleyenlerin kanını donduran Ali Toprak dosyasında neler yaşanmıştı?

Canlı yayındaki cinayet itirafıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu!

Yaklaşık 3 yıl önce Müge Anlı'dan yardım isteyen Alime Toprak, iki çocuğunun babası 44 yaşındaki Ali Toprak'ın katilini bulmak için yakınlarıyla birlikte programa başvurmuştu.

Canlı yayındaki cinayet itirafıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu!

Programa katılmadan 4 ay önce serada kafasının arkasından sert bir cisimle vurulması sonucu öldürülen Ali Toprak'ın katili günlerce aranmıştı.

Canlı yayındaki cinayet itirafıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu!

Ali Toprak'ın yakınları katili bulmak için büyük çaba harcamış, Müge Anlı'ya başvurmalarının ardından olayın ardındaki sır perdesi de aralanmaya başlamıştı.

Canlı yayındaki cinayet itirafıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu!

Ali Toprak'ın yakınları, onunla birlikte iş yapmak için seraya giden eşi 31 yaşındaki Alime Toprak'tan şüpheleniyordu.

Canlı yayındaki cinayet itirafıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu!

Cinayeti işlediği iddialarını ısrarla reddeden Alime Toprak, eşi ile birlikte seradayken su almak için içeri gittiğini geri döndüğünde eşinin kanlar içinde yerde olduğunu söylemişti.

Canlı yayındaki cinayet itirafıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu!

Eşini kanlar içinde gördükten sonra bayıldığını belirten Alime Toprak'ın söyledikleri kafa karıştırmıştı.

Canlı yayındaki cinayet itirafıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu!

Yapılan testler sonucunda Alime Toprak'ın yakın zamanda baygınlık geçirmediği ortaya çıkmıştı.

Canlı yayındaki cinayet itirafıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu!

İddiaları ısrarla reddeden Alime Toprak, eşinin davalık olduğu Çetin Tunç'tan şüphelendiğini söylemiş ve okları başka yöne çevirmişti.

Canlı yayındaki cinayet itirafıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu!

Söylenilenlere göre Çetin Tunç, eşi Ali Toprak'ı 'Seni burada barındırmayacağız!' diye tehdit etmiş, eşi de bu tehditlerden sonra bıçak taşımaya başlamıştı.

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