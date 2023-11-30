Canlı yayındaki cinayet itirafıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu!

Müge Anlı programında unutulmayan cinayet itirafları arasında bulunan ve izleyenlerin kanını donduran Ali Toprak dosyasında neler yaşanmıştı?
Yaklaşık 3 yıl önce Müge Anlı'dan yardım isteyen Alime Toprak, iki çocuğunun babası 44 yaşındaki Ali Toprak'ın katilini bulmak için yakınlarıyla birlikte programa başvurmuştu.
Programa katılmadan 4 ay önce serada kafasının arkasından sert bir cisimle vurulması sonucu öldürülen Ali Toprak'ın katili günlerce aranmıştı.
Ali Toprak'ın yakınları katili bulmak için büyük çaba harcamış, Müge Anlı'ya başvurmalarının ardından olayın ardındaki sır perdesi de aralanmaya başlamıştı.
Ali Toprak'ın yakınları, onunla birlikte iş yapmak için seraya giden eşi 31 yaşındaki Alime Toprak'tan şüpheleniyordu.
Cinayeti işlediği iddialarını ısrarla reddeden Alime Toprak, eşi ile birlikte seradayken su almak için içeri gittiğini geri döndüğünde eşinin kanlar içinde yerde olduğunu söylemişti.
Eşini kanlar içinde gördükten sonra bayıldığını belirten Alime Toprak'ın söyledikleri kafa karıştırmıştı.
İddiaları ısrarla reddeden Alime Toprak, eşinin davalık olduğu Çetin Tunç'tan şüphelendiğini söylemiş ve okları başka yöne çevirmişti.