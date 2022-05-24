Çareyi yanlış yerde aradı, evinden oldu

Saliç Özcan nasıl dolandırıldı? İnanç sömürücüsüne aldandı... Havladı, yerlerde süründü. 100 Bin lirasından oldu... Saliç Hanım, eşi vefaat etmeden önce bir tuhaf olaylar yaşadığını anlattı. Sözde hocadan nasıl medet umdu? Müge Anlı'nın programına koşan Saliç Özcan'ı yaşadıkları dudak uçuklatan cinstendi. Saliç Özcan'a pahalıya patlayan şifa tuzağı... Yıllar öncesine dayanan 65 yaşındaki kadının tuhaf dolandırılma hikayesi! Seneler evvel hem ailesi hem kendisi sağlık bulmak istemişti. Komşusunun, hocayı önerdiğini anlattı. 1996 yılında 4 Bin lira karşılığında kendisine muskalar yaptığını, macunlar yedirdiğini söyledi... 1 ay düzelip 1 ay sonra hastalığının devam ettiğini, köpek gibi havladığını anlattı! Tekrar hocaya gittiğini, hocanın kendisini tehdit ettiğini anlattı! Cinleri musallat ettiğini, evini satıp parasını vermezse daha kötü şeyler yapacağını söylediğini anlattı. Saliç Özcan, 10 sene parasının alındığını, korkundan bugüne kadar sustuğunu söyledi. Hem parasından hem de sağlığından olan kadının tek arzusu, başka kişilerinde başının yanmaması...