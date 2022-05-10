Cesedi kayınpederinin bahçesinde arandı

En son beyaz araca bindi, izini kaybettirdi. Uğur Kahraman'ın kaybında sıcak gelişme... Kendi aracı olmasına rağmen neden kayınpederinin aracına bindi? O beyaz aracın sahibi kayınpederi gözaltında... Kayınvalidesi ve kayınpederinin bahçesinde kazı yapıldı! 29 yaşındaki Uğur Kahraman'a ne oldu? Kayınpederi gözaltına alındı. 2 haftadır hiçbir izine rastlanmayan adama ne oldu? Eski kayınbiraderi Fırat Sezer canlı yayına katıldı. Kayıp Uğur'un ablalarıyla yüzleşen Fırat Sezer, Uğur'un ortaya çıkmasını istedi. Ailesini savunmadığını da dile getirdi. Ablalar, kimseyi suçlamadığını sadece kardeşlerini aradıklarını söyledi. Eski kayınpederi o gün görüştüklerini neden kimseye söylemedi? Uğur'dan 150 bin TL neden borç alındı? Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı İle Tatlı Sert'te...