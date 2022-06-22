Çeyrek asırlık evlat hasreti son buldu

Biri 14 biri 16 yaşında ailelerin zoruyla evlendirilen Songül ve Serkan evlatlık verdikleri oğullarını aramak için Müge Anlı'ya geldiler... Oğulları için canlı yayında buluştular. Songül Hanım oğlunu bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Babası Serkan Bey'e ulaşıldı o da yayına koşarak geldiler... 1998 yılında bırakmak zorunda kaldılar Gökhan'ı... Resmi nikahları olmayan eski eşler çocuk yaştaydılar... 3,5 yaşındaki çocuklarını Kayseri'de yetiştirme yurduna bıraktılar. Sonra boşanan çift kendilerine yeni bir hayat kurdular. Gökhan yayının ardından bulundu! Müge Anlı, anne ve babaya müjdeli haberi verdi. Gözyaşları içinde çocuklarının fotoğrafını ilk kez gördüler... Müge Anlı'nın bir süprizi daha vardı... Gökhan canlı yayına bağlandı. Ailesiyle görüşmek istemeyen 27 yaşındaki genç adam kırgınlıklarını belirtti. Annesinin ricası üzerine görüşmeyi kabul eden Gökhan canlı yayına gelecek mi? Böylelikle Müge Anlı'da çeyrek asırlık evlat hasreti son bulmuş oldu!