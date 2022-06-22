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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Çeyrek asırlık evlat hasreti son buldu

Oğulları için canlı yayında buluştular...

GİRİŞ TARİHİ: 22.06.2022, 14:40 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.06.2022, 14:42
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Çeyrek asırlık evlat hasreti son buldu

Biri 14 biri 16 yaşında ailelerin zoruyla evlendirilen Songül ve Serkan evlatlık verdikleri oğullarını aramak için Müge Anlı'ya geldiler...

Çeyrek asırlık evlat hasreti son buldu

Oğulları için canlı yayında buluştular.

Çeyrek asırlık evlat hasreti son buldu

Songül Hanım oğlunu bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.

Çeyrek asırlık evlat hasreti son buldu

Babası Serkan Bey'e ulaşıldı o da yayına koşarak geldiler...

Çeyrek asırlık evlat hasreti son buldu

1998 yılında bırakmak zorunda kaldılar Gökhan'ı...

Çeyrek asırlık evlat hasreti son buldu

Resmi nikahları olmayan eski eşler çocuk yaştaydılar...

Çeyrek asırlık evlat hasreti son buldu

3,5 yaşındaki çocuklarını Kayseri'de yetiştirme yurduna bıraktılar.

Çeyrek asırlık evlat hasreti son buldu

Sonra boşanan çift kendilerine yeni bir hayat kurdular.

Çeyrek asırlık evlat hasreti son buldu

Gökhan yayının ardından bulundu!

Çeyrek asırlık evlat hasreti son buldu

Müge Anlı, anne ve babaya müjdeli haberi verdi.

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