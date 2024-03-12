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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

'Çınar Hoca' lakaplı adam Müge Anlı'yı çıldırttı!

GİRİŞ TARİHİ: 12.03.2024, 16:10 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.03.2024, 16:13
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'Çınar Hoca' lakaplı adam Müge Anlı'yı çıldırttı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Muradiye Çınar, asansör tamircisi olan ama kendini sosyal medya platformunda 'Çınar Hoca' olarak tanıtan kocasının oğlunu kaçırdığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Hakkındaki 'hoca' iddialarına canlı yayında cevap veren adamın sözleri Müge Anlı'yı çileden çıkardı! İşte olayın detayları...

'Çınar Hoca' lakaplı adam Müge Anlı'yı çıldırttı!

Aslında asansör tamircisi olan ama sosyal medya platformunda kendini 'Çınar Hoca' olarak tanıtan Ömer Çınar, karısına yaptıklarıyla herkesi çıldırttı.

'Çınar Hoca' lakaplı adam Müge Anlı'yı çıldırttı!

Müge Anlı'dan yardım isteyen Muradiye Çınar, kocasının oğlunu kaçırdığını ve kendisine göstermediğini iddia etti.

'Çınar Hoca' lakaplı adam Müge Anlı'yı çıldırttı!

Fakat asıl ilginç olan detay, asansör tamircisi Ömer Çınar'ın sosyal medyayı keşfetmesiyle yaşandı.

'Çınar Hoca' lakaplı adam Müge Anlı'yı çıldırttı!

Ömer Çınar kendisine sosyal medya platformunda bir 'Çınar Hoca' diye bir hesap açıp dini videolar paylaşmaya başladı.

'Çınar Hoca' lakaplı adam Müge Anlı'yı çıldırttı!

Herhangi dini bir eğitimi olmayan Ömer Çınar, üfürükçülük yaparak özellikle kadınlara yönelik söylemleriyle takipçi kazanmaya başladı.

'Çınar Hoca' lakaplı adam Müge Anlı'yı çıldırttı!

Bu sayede evli olduğu halde birçok kadınla birliktelik yaşamaya başladı. Hatta bir kadınla imam nikahı kıyıp karısının üzerine kuma getirdi ancak resmi nikahlı eşi Muradiye Çınar bu durumu kabul etmedi.

'Çınar Hoca' lakaplı adam Müge Anlı'yı çıldırttı!

Ömer Çınar'ın, Atatürk'e olan rahatsızlığı ve İstiklal Marşı'nı okumasını istememesi nedeniyle oğlunu okula göndermediği de iddialar arasında yer aldı.

'Çınar Hoca' lakaplı adam Müge Anlı'yı çıldırttı!

Ömer Çınar'ın 11 yaşındaki oğlunu da doldurarak Muradiye Çınar için çocuğuna "Müşrik, kafir, sana anne demeye utanıyorum" dedirttiği iddia edildi.

'Çınar Hoca' lakaplı adam Müge Anlı'yı çıldırttı!

Bu iddialar karşısında canlı yayına bağlanan Ömer Çınar'ın sorular karşısında verdiği yanıtlar, Müge Anlı'yı sinirlendirdi.

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