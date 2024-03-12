'Çınar Hoca' lakaplı adam Müge Anlı'yı çıldırttı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Muradiye Çınar, asansör tamircisi olan ama kendini sosyal medya platformunda 'Çınar Hoca' olarak tanıtan kocasının oğlunu kaçırdığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Hakkındaki 'hoca' iddialarına canlı yayında cevap veren adamın sözleri Müge Anlı'yı çileden çıkardı! İşte olayın detayları...
Aslında asansör tamircisi olan ama sosyal medya platformunda kendini 'Çınar Hoca' olarak tanıtan Ömer Çınar, karısına yaptıklarıyla herkesi çıldırttı.
Müge Anlı'dan yardım isteyen Muradiye Çınar, kocasının oğlunu kaçırdığını ve kendisine göstermediğini iddia etti.
Ömer Çınar kendisine sosyal medya platformunda bir 'Çınar Hoca' diye bir hesap açıp dini videolar paylaşmaya başladı.
Herhangi dini bir eğitimi olmayan Ömer Çınar, üfürükçülük yaparak özellikle kadınlara yönelik söylemleriyle takipçi kazanmaya başladı.
Bu sayede evli olduğu halde birçok kadınla birliktelik yaşamaya başladı. Hatta bir kadınla imam nikahı kıyıp karısının üzerine kuma getirdi ancak resmi nikahlı eşi Muradiye Çınar bu durumu kabul etmedi.
Ömer Çınar'ın, Atatürk'e olan rahatsızlığı ve İstiklal Marşı'nı okumasını istememesi nedeniyle oğlunu okula göndermediği de iddialar arasında yer aldı.
Ömer Çınar'ın 11 yaşındaki oğlunu da doldurarak Muradiye Çınar için çocuğuna "Müşrik, kafir, sana anne demeye utanıyorum" dedirttiği iddia edildi.